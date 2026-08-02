Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte público de Bogotá, protagoniza un importante avance en el desarrollo urbano de la ciudad, tras la expedición del Decreto Distrital 299 de 2026. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, este decreto marca un precedente en la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), al dar vida al primer Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, denominado ‘Ondas Metropolitanas’. Esta iniciativa se destaca porque es la primera vez que un Operador Urbano Público, como lo es TransMilenio, lidera una propuesta de este tipo sobre un predio privado.

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La transformación que promueve TransMilenio no solo implica la movilización diaria de más de 4 millones de personas, sino que también posiciona al transporte público como un motor fundamental para la renovación de sectores estratégicos y la construcción de una ciudad sostenible, incluyente y competitiva. Según Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, la expedición de este decreto “reafirma nuestro papel como Operador Urbano Público y demuestra que la movilidad puede impulsar la renovación del territorio, generar nuevas oportunidades y construir una Bogotá más sostenible para las futuras generaciones”.

Para concretar este hito, TransMilenio articuló el trabajo con el propietario del predio, realizó los estudios técnicos necesarios y presentó la propuesta ante la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Este proceso culminó con la aprobación por parte de la Alcaldía Mayor, consolidando el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). Esta estrategia busca que el crecimiento urbano se centre alrededor de la infraestructura de transporte público —acercando a los ciudadanos a la vivienda, el empleo, el comercio, los servicios y el espacio público— e integrando de manera efectiva la movilidad y el desarrollo territorial.

Según la información compartida por TransMilenio en su cuenta oficial de la red social X, el modelo de ‘Ondas Metropolitanas’ permitirá una mayor densificación de zonas conectadas, mezcla de usos como vivienda, comercio y servicios, creación de más espacio público de calidad, fortalecimiento de la movilidad peatonal y ciclística, y reducción del uso de vehículos particulares, impulsando así la revitalización urbana y el desarrollo económico de Bogotá.

El primer proyecto concreto de este modelo es la Onda Metropolitana Fiotti, ubicada en la avenida carrera 68, sector Montevideo. Este desarrollo transformará suelo industrial en una zona de usos mixtos, aprovechando su ubicación estratégica junto a un corredor de alta capacidad de transporte público, y sentando las bases para futuras transformaciones urbanas en la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el modelo ‘Ondas Metropolitanas’ de TransMilenio en Bogotá?

El modelo ‘Ondas Metropolitanas’ consiste en una estrategia de desarrollo urbano liderada por TransMilenio, que busca renovar zonas de la ciudad mediante la densificación, mezcla de usos (vivienda, comercio y servicios), creación de espacio público de calidad y promoción de la movilidad sostenible, todo en torno a la infraestructura de transporte público, según indicó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cómo impacta el Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible en el sector Montevideo?

El primer proyecto bajo este modelo, la Onda Metropolitana Fiotti, permitirá transformar el sector de Montevideo, ubicado sobre la avenida carrera 68, cambiando su uso predominantemente industrial por uno de usos mixtos que integrarán vivienda, comercio, servicios y espacio público, aprovechando su cercanía con un importante corredor de transporte y sentando un precedente para futuras intervenciones urbanas en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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