Por: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, conformó ya el gabinete ministerial que lo acompañará en el inicio de su mandato, concluyendo el proceso con el nombramiento de Claudia Benavides como ministra de Ciencia. El equipo se presentará oficialmente durante el acto de posesión, programado para el 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca. De la Espriella cumplió con la Ley de Cuotas al elegir a nueve mujeres y nueve hombres entre sus 18 ministros y ministras, balance que se refleja en la variedad de perfiles seleccionados.

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Entre los hombres escogidos destacan Rodrigo Lara Restrepo, quien ocupará el Ministerio del Interior. Lara Restrepo, reconocido por su presencia en el escenario político y relaciones con el santismo, alejóse un tiempo de la vida pública tras su aspiración a la alcaldía de Bogotá, pero ahora retorna como enlace entre el Congreso y el Ejecutivo gracias a su experiencia. En Hacienda estará Miguel Gómez, un economista con formación en París y experiencia en organismos como Asocolflores y la embajada de Colombia en Francia, además de ser hermano del senador Enrique Gómez.

El área de Defensa será liderada por el general (r) Jorge Mora, con una sólida preparación militar y experiencia en inteligencia. Para Justicia llega Iván Cancino, abogado penalista conocido por su ejercicio como Fiscal Delegado y analista en medios. Mauricio Gómez, abogado con trayectoria legislativa y cercana relación con la casa Char, se encargará del Ministerio de Comercio.

Las carteras lideradas por mujeres incluyen Educación, a cargo de Viviane Morales, abogada con posturas relevantes en políticas públicas y participación femenina, y Transporte, bajo Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico. Fabio Arjona, biólogo con larga experiencia en temas ambientales, será el ministro de Ambiente. La administración deportiva estará bajo Juliana Gutiérrez, del sector privado pero sin experiencia directa en este campo.

Otros nombres relevantes son Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, quien fue alcalde de Bucaramanga; Omar Bula en Relaciones Exteriores, con una carrera diplomática en la Organización de Naciones Unidas (ONU); Indalecio Dangond en Agricultura, vinculado al financiamiento rural; María Arboleda en Minas, ingeniera reconocida en el sector de energía eléctrica; Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con más de 30 años en medios públicos; Paola Holguín en Cultura, quien viene del Senado; Natalia López en Trabajo, abogada universitaria; Ana María Vesga en Salud, conocida por su participación en debates de sostenibilidad del sistema; y finalmente, Claudia Benavides, ingeniera industrial y doctora en competitividad e innovación, ahora ministra de Ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integran el gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella en 2025?

El gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella se compone de 18 personas, distribuidas equitativamente entre hombres y mujeres, cumpliendo con la Ley de Cuotas. Entre los ministros y ministras figuran expertos en áreas como economía, defensa, salud, educación, transporte y ciencia. La designación refleja la búsqueda de equilibrio de experiencia política, sectorial y académica.

¿Qué experiencia tiene Claudia Benavides, la nueva ministra de Ciencia?

Claudia Benavides es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en creatividad e innovación, y doctora (Ph.D.) en competitividad empresarial, innovación y sostenibilidad, con formación obtenida en la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad de Deusto, en España. Su experiencia une liderazgo académico y visión en sostenibilidad e innovación empresarial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.