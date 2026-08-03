Por: Noticiero 90 minutos

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Las empresas municipales de Cali informaron que este lunes 3 de agosto se llevarán a cabo trabajos de modernización y mantenimiento en el sistema de acueducto de la ciudad. De acuerdo con la información oficial de Emcali, estos procedimientos programados afectarán el suministro de agua potable en varios sectores, generando cortes que buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio para los ciudadanos.

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Según la lista publicada, entre los barrios que tendrán suspensión de agua este lunes están La Independencia (carrera 41 B # 28 - 12), Ciudad Paraíso (carrera 10 entre las calles 14 y 15), El Jardín (calle 27 # 33 - 23), El Limonar (calle 10 # 58 - 59) y La Esperanza (carrera 35 # 25 - 16). Todos estos sectores serán intervenidos como parte de las labores de mantenimiento anunciadas para esa jornada.

Por otra parte, Emcali también confirmó que este 3 de agosto se adelantará mantenimiento a la red de energía y alcantarillado. Específicamente, se llevará a cabo la “apertura, normalización y cambio de bloque de medida” sobre el Circuito El Caney, en la Unidad Residencial Brisas del Caney. El área de influencia abarca la calle 48 hasta la calle 50 y de la carrera 82 hasta la carrera 83 E. Como consecuencia, se suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en esa zona desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m., según lo indicó Emcali a través de sus canales oficiales y mediante publicaciones en la red social X (antes Twitter).

Adicionalmente, continúan los trabajos de mantenimiento y limpieza en la red de alcantarillado de la ciudad. Entre los puntos intervenidos están el Canal Cauquita Norte, Canal Sur (entre los barrios Mariano Ramos y Ciudad 2000) y el Canal Calle 45 Norte (entre la avenida 3 Norte y la avenida 4 Norte), tal como fue informado por la entidad.

Estas acciones hacen parte de los procesos regulares que Emcali implementa para garantizar un funcionamiento óptimo de los servicios públicos y mitigar eventuales fallas. El llamado a la ciudadanía es a prepararse ante la interrupción de los servicios mencionados, revisar los horarios de los cortes y almacenar agua en caso de ser necesario. Todo lo anterior se fundamenta en los reportes y comunicados oficiales de Emcali y medios como Noticiero 90 Minutos.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua y energía este lunes 3 de agosto según Emcali?

La suspensión de los servicios de agua y energía, de acuerdo con Emcali, afectará a barrios específicos como La Independencia, Ciudad Paraíso, El Jardín, El Limonar y La Esperanza. Además, la Unidad Residencial Brisas del Caney tendrá cortes de energía el lunes 3 de agosto, desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. Los trabajos buscan permitir mantenimientos esenciales en las redes de acueducto y electricidad.

¿En qué consiste la ‘apertura, normalización y cambio de bloque de medida’ en la red eléctrica?

La ‘apertura, normalización y cambio de bloque de medida’ implica el proceso técnico mediante el cual se revisan, actualizan y sustituyen los equipos de medición de energía eléctrica en ciertos sectores. Esto permite garantizar lecturas más precisas, reducir riesgos y mejorar la calidad del servicio para los usuarios, según lo informado por Emcali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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