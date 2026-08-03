La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) entregó una radiografía integral de las principales terminales aéreas del país. El documento fue presentado a la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, como un insumo clave para estructurar la agenda de modernización aeroportuaria del nuevo gobierno, a solo un día de que se aprobara el CONPES 4205, el cual declara de importancia estratégica un conjunto de proyectos de conectividad aérea previstos entre 2026 y 2030 con una inversión estimada de 6,54 billones de pesos.

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El informe titulado Sistema aeroportuario de las ciudades capitales de Colombia: infraestructura, riesgo sistémico y agenda estratégica destaca que el país movilizó 57,5 millones de pasajeros durante 2025, la cifra más alta de su historia y un crecimiento de aproximadamente el 340 por ciento en dos décadas. Además, el sector aéreo aporta cerca del 4,33 por ciento del PIB nacional, genera un impacto económico de 15.500 millones de dólares y sostiene alrededor de 921.000 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, Asocapitales advirtió que este auge no ha estado acompañado de una expansión equivalente en pistas, terminales, sistemas de navegación y capacidades de control, lo que ha provocado que varias terminales operen por encima de su capacidad de diseño. Tras analizar trece aeropuertos de ciudades capitales, el estudio determinó que aquellos operados mediante concesiones privadas con supervisión institucional presentan mejores condiciones frente a los administrados de forma directa, aunque recalcó que el problema de fondo radica en la falta de decisiones regulatorias oportunas, financiación suficiente y cronogramas verificables.

Dentro de la tipología elaborada por la Asociación, los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón (Cali) y Ernesto Cortissoz (Barranquilla) quedaron ubicados en un nivel de riesgo crítico. En el caso de Cali, la inversión anunciada para el periodo 2026-2030 cubre una proporción limitada de la modernización estructural requerida, mientras que en Barranquilla la liquidación de concesiones anteriores dejó obras con baja ejecución y una modernización inconclusa.

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Por su parte, El Dorado (Bogotá) y el José María Córdova (Medellín) se encuentran en riesgo alto debido a problemas evidentes de saturación. Cartagena se situó en nivel medio-alto, y terminales como Bucaramanga, Pasto y Cúcuta requieren seguimiento y modernización específica. El informe también resalta el caso del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, que registró el mayor crecimiento interanual entre las capitales analizadas (cerca del 34 %), pero con una ejecución de obras que apenas alcanzaba el 14 %.

Ante este panorama, Asocapitales propuso una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes para el periodo 2026-2030: priorizar inversiones según el riesgo, crear una Mesa Nacional de Infraestructura Aeroportuaria de Ciudades Capitales, asegurar la participación de los territorios en las decisiones y fijar cronogramas de ejecución vinculantes.

El director ejecutivo de la organización, Andrés Santamaría, enfatizó que el éxito de los documentos de política pública no se medirá por los recursos anunciados, sino por la materialización de obras que garanticen competitividad y seguridad para los usuarios en todo el territorio nacional.

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