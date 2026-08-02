Por: VALORA ANALITIK

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El Banco Agrario de Colombia tendrá por primera vez una mujer como presidenta: Ana María Rincón fue designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para asumir el liderazgo de la principal entidad financiera pública del país, en reemplazo de Hernando Chica Zuccardi, quien estuvo al frente del banco desde septiembre de 2022.

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Rincón es administradora de empresas con especialización en Gerencia de Empresas Estratégicas y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Durante su trayectoria ocupó cargos en entidades como Colpatria y posteriormente fue gerente regional de Banco Finandina en Neiva.

Además, fue representante a la Cámara por el Huila entre 2014 y 2018, período en el que impulsó diferentes iniciativas para su departamento.

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Así, la entidad iniciará una nueva etapa en momentos en que el Banco Agrario se consolida como el principal instrumento financiero del Estado para el desarrollo del campo colombiano y la inclusión financiera en las regiones.

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Al cierre del primer semestre de 2026, el Banco Agrario desembolsó créditos por 6,3 billones de pesos, un crecimiento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que su cartera alcanzó los 25 billones de pesos, con más de un millón de clientes. Asimismo, vinculó a cerca de 125.000 nuevos usuarios, de los cuales más de 20.000 ingresaron por primera vez al sistema financiero formal.

Entre los principales desafíos de la nueva presidenta estará mantener el crecimiento de la colocación de créditos para pequeños y medianos productores, fortalecer la inclusión financiera en las zonas rurales, ampliar la digitalización de los servicios bancarios y consolidar programas dirigidos a mujeres, jóvenes rurales y emprendedores del campo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.