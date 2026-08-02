Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) se pronunció recientemente sobre los presuntos hechos de corrupción que salpican la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Según información divulgada por EMB y recogida por la Revista Semana, un directivo de nacionalidad china perteneciente a la firma China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), empresa que hace parte del consorcio encargado de la obra, habría incurrido en actos de corrupción relacionados con subcontratistas de la misma empresa. La EMB, informada por la prensa antes de la publicación oficial de las denuncias, emprendió una revisión interna y determinó que el implicado no es funcionario público, sino directivo de CHEC, y que el presunto hecho ocurrió entre privados.

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En su comunicado, la EMB señaló que, aunque el Metro de Bogotá es un proyecto público, los fondos que involucran la supuesta corrupción son de origen privado y, por ello, no afectan directamente el desarrollo de la obra, la cual registra un avance superior al 80 %, de acuerdo con la información oficial. Además, EMB aclaró que ha cumplido a cabalidad con los pagos conforme a los plazos y el modelo financiero establecido por contrato, por lo que el concesionario ML1 estaba y sigue obligado a realizar los pagos a sus subcontratistas, descartando retrasos por responsabilidad de la entidad pública.

La Empresa Metro de Bogotá enfatizó, a través de sus voceros y canales oficiales, el rechazo total a cualquier comportamiento que atente contra la transparencia y la legalidad. Para enfrentar la situación, notificaron de inmediato a la Banca Multilateral y presentaron la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, poniendo toda la información a disposición de la autoridad investigadora y respaldando que se adelanten las indagaciones pertinentes.

La EMB también realizó un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier irregularidad relacionada con el proyecto a través del correo contactenos@metrodebogota.gov.co, reforzando su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos y el buen desarrollo de una de las infraestructuras más importantes del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el presunto caso de corrupción en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Revista Semana, un directivo de la empresa China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), vinculada al consorcio de la obra, es señalado de haber participado en actos de corrupción con subcontratistas, aunque se resalta que estos hechos se dieron entre entidades privadas y no comprometen fondos públicos ni el avance de la construcción.

¿Cómo responde la Empresa Metro de Bogotá ante denuncias de corrupción en el proyecto del metro?

La EMB ha manifestado un rechazo claro y contundente ante cualquier sospecha de corrupción, informando a la Banca Multilateral y presentando una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, ha puesto a disposición de la ciudadanía un canal de denuncias y reitera que continúa garantizando la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos dentro del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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