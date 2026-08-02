Luego de la polémica que rodeó la inauguración del aeropuerto de Tolú, el presidente Gustavo Petro reapareció en redes sociales con un mensaje en el que defendió la importancia de la obra para el desarrollo turístico del Caribe.

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El mandatario se pronunció después de que el evento previsto para la entrega de la terminal aérea quedara cancelado luego de su llegada al lugar. Según reportó El País, Petro aterrizó en Tolú, pero no descendió del avión, situación que llevó a suspender la ceremonia que estaba programada.

En su cuenta de X, Petro aseguró que permitir la llegada de aeronaves más grandes al aeropuerto puede cambiar el panorama económico de la zona. “Que aviones más grandes puedan volar al aeropuerto de Tolú, puede desarrollar el turismo del golfo de Morrosquillo de manera sustancial”, escribió.

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Que aviones más grandes puedan volar al aeropuerto de Tolú, puede desarrollar el turismo del golfo de Morrosquillo de manera sustancial. Ya no miramos el golfo de Morrosquillo como rutas de traquetos en el Caribe o como playas de recreo para el turismo antioqueño, sino que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2026

El presidente también planteó una nueva visión para la región y afirmó que el golfo no debe verse únicamente desde antiguas dinámicas asociadas al narcotráfico o como un destino limitado para ciertos visitantes.

“Ya no miramos el golfo de Morrosquillo como rutas de traquetos en el Caribe o como playas de recreo para el turismo antioqueño, sino que podemos dimensionar un turismo internacional en el golfo de Morrosquillo”, manifestó Petro.

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Además, el jefe de Estado relacionó el desarrollo turístico con una transformación económica de la región. “De las haciendas feudales improductivas a la rama de servicios descentralizada y democrática del turismo”, escribió, al señalar que este cambio permitiría modificar el valor de la tierra en la zona.

Explican ausencia de Petro en inuguración de aeropuerto en Tolú

Quien dio a conocer el porqué de la ausencia del mandatario fue su jefe de prensa. A través de sue cuenta de X, Andrés Hernández dio a conocer que la presencia del mandatario en el lugar no hacía parte de la agenda y que únicamente se presentaría el aterrizaje del avión presidencial.

La actividad consistió en aterrizar y despegar el avión presidencial, abordo estaba el señor presidente y esa fue la actividad que se tenía prevista desde un inicio y las indicaciones que dieron al equipo de prensa de la presidencia, mostrar la pista aterrizando y despegando el… https://t.co/L4PoPEhDx1 — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) August 2, 2026

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.