Por: El Espectador

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Un trágico episodio sacudió a Fusagasugá la noche del sábado 1 de agosto, cuando un ataque sicarial en un bar ubicado en pleno centro del municipio dejó como saldo dos personas muertas. Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, cuyas identidades fueron confirmadas después de los hechos por las autoridades. Este ataque no solo llenó de consternación a la comunidad local, sino que también expuso la crudeza de la violencia en espacios públicos mediante videos de cámaras de seguridad, difundidos ampliamente en redes sociales.

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De acuerdo con la información recogida en las imágenes, el incidente ocurrió hacia las 9:00 p.m., cuando el sicario, cubierto con un casco de motocicleta, ingresó al establecimiento. El agresor se aproximó a un grupo de personas, y mientras sacaba un arma, fue notado por Karen Vanessa. Ella, en un acto de valentía, intentó proteger a su pareja, acción que lamentablemente no pudo evitar que ambos resultaran heridos mortalmente. Según las imágenes, tras impactar a la joven, el sicario continuó disparando hasta lograr su cometido. La brutalidad de la escena provocó el pánico entre los presentes, algunos de los cuales intentaron defenderse y detener al agresor arrojándole sillas, en un desesperado acto de autoprotección.

La reacción de los asistentes, sin embargo, no fue suficiente para impedir que el ataque terminara en tragedia. Una vez perpetrado el crimen, el agresor trató de escapar, lo que originó una rápida respuesta de las autoridades locales. Según información policial, los uniformados lograron la captura del presunto sicario cuando intentaba huir sobre la Avenida Las Palmas. Este hecho permitió a la policía avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio que estremeció profundamente a los habitantes de Fusagasugá.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación para esclarecer los móviles del ataque y los posibles vínculos detrás del crimen, destacando la importancia de la evidencia audiovisual. La comunidad, entre la indignación y la tristeza, espera respuestas y medidas para enfrentar este tipo de hechos violentos en el municipio.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque sicarial en Fusagasugá?

Las víctimas mortales del ataque sicarial ocurrido en un bar del centro de Fusagasugá fueron identificadas como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García. Ambos perdieron la vida durante el violento episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

¿Cómo capturaron a los presuntos responsables del crimen en Fusagasugá?

Las autoridades informaron que el presunto sicario fue capturado mientras intentaba escapar después del ataque, específicamente en la Avenida Las Palmas de Fusagasugá. Esta detención es considerada clave para avanzar en la investigación y esclarecer los detalles de este hecho violento que causó conmoción en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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