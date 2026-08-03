El escándalo que rodea al reconocido periodista Rafael Poveda, tras las recientes denuncias difundidas por colectivos feministas, acaba de sumar un capítulo explosivo. Esta vez, la controversia se encendió en la radio nacional gracias al contundente análisis de Néstor Morales, quien no dudó en cuestionar abiertamente uno de los testimonios que tienen contra las cuerdas al comunicador.

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El debate planteado por Morales giró en torno a la denuncia de Sofía Vela Mejía, quien relató un presunto episodio de abuso tras finalizar un curso de presentación con la empresa de Poveda. Desde los micrófonos, el analista criticó cómo la presión de las redes sociales valida acusaciones sin aparente rigor probatorio.

“Por cuenta del numeral terminan creyéndole a un testimonio a pesar de las inmensas dudas que hay sobre el caso”, sentenció Morales al aire.

En su intervención, el periodista desmenuzó el relato de la mujer, señalando aparentes vacíos que, a su juicio, contradicen la tipificación de un abuso sexual:

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“Ella se llama Sofia Vela y dice que terminó en el apartamento de Poveda, que nunca opuso resistencia, que nunca le dijo que no quería, que termina teniendo una relación sexual de la que no se acuerda y aún así le dan la credibilidad como si se tratase de un abuso sexual”.

Morales fue más allá y puso sobre la mesa las circunstancias previas y posteriores al encuentro, destacando que, según la propia versión de la denunciante, no existía una relación de poder que forzara la situación.

“No tenían relación de subordinación, ni antes, ni después. Es decir, él no era su jefe, ella fue voluntariamente a su apartamento, se tomó las cervezas voluntariamente, lo besó voluntariamente”, concluyó el comunicador.

Las palabras de Néstor Morales cayeron como una bomba en el ecosistema digital. Mientras algunos respaldan su exigencia de pruebas contundentes y el respeto al debido proceso para Poveda —quien aseguró en un video que no le permitieron defenderse antes de la publicación—, otros sectores rechazan tajantemente el análisis radial, argumentando que este tipo de posturas desestiman la voz de quienes deciden romper el silencio.

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