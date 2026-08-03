Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La alarma por la frecuencia de incendios forestales en Ibagué obligó a las autoridades municipales a suspender, de manera indefinida, los paseos de olla en los ríos y quebradas de la ciudad. Según información oficial, esta decisión surge tras el significativo incremento de emergencias por incendios durante las últimas semanas. El contexto ha hecho que tanto los organismos de gestión del riesgo como el Cuerpo Oficial de Bomberos permanezcan en alerta, vigilando cualquier foco que amenace la vegetación local.

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En lo que va del año, la capital del Tolima ha reportado 231 incendios forestales, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno. De acuerdo con los datos divulgados, 13 de estos eventos superaron una hectárea de área afectada. Esta situación evidencia el fuerte impacto de las altas temperaturas, a lo que se suman prácticas humanas que aumentan el riesgo, como la utilización inadecuada de fuego en zonas verdes.

La decisión de suspender los tradicionales paseos de olla —una de las actividades recreativas más típicas en la región, donde familias y grupos de amigos se reúnen en torno a la preparación de alimentos cerca de afluentes— responde a la necesidad de disminuir la probabilidad de nuevos incendios. El principal argumento señalado por las autoridades es que el fuego utilizado en estas actividades puede convertirse en un detonante, propagando llamas entre la vegetación de las zonas ribereñas.

Según la información oficial, la restricción continuará vigente hasta que haya mejores condiciones climáticas y de seguridad, y será levantada solo cuando el riesgo disminuya. Entre tanto, se mantiene el llamado de las entidades encargadas para que la ciudadanía evite toda actividad que implique la manipulación de fuego. Esto incluye acciones como quema de residuos o de material vegetal, sobre todo en áreas protegidas o rurales, donde las consecuencias pueden ser más graves.

Como medida adicional de prevención, se invitó a los habitantes a reportar de inmediato cualquier señal de incendio o situación de riesgo a la línea habilitada: 320 240 0704. Esta es una acción crucial para la pronta reacción de los organismos de emergencia y la protección de la biodiversidad en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron los paseos de olla en Ibagué?

La suspensión de los paseos de olla en Ibagué se debió al aumento de incendios forestales, con 231 incidentes reportados y 13 con afectación superior a una hectárea, según datos oficiales. Las autoridades consideraron que el uso de fuego en estas actividades recreativas representa un riesgo elevado para la vegetación y la seguridad, especialmente en el actual periodo de altas temperaturas y sequía.

¿Qué acciones preventivas recomiendan las autoridades para evitar incendios forestales en Ibagué?

Las autoridades de Ibagué recomiendan evitar cualquier actividad que implique fuego, como la quema de residuos o material vegetal, especialmente en zonas rurales o de protección ambiental. Además, invitan a la ciudadanía a reportar cualquier incendio o situación de riesgo usando la línea 320 240 0704, permitiendo así la intervención oportuna por parte de los organismos de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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