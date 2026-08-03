Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El domingo en la madrugada, Sebastián Reinoso, joven de 20 años residente de la comuna Dos en Ibagué, perdió la vida tras protagonizar un choque entre dos motocicletas en el barrio Belencito. De acuerdo con información publicada, Reinoso era trabajador de un taller de mecánica, esposo y padre de un hijo, por lo que su fallecimiento deja no solo una estadística, sino también un profundo vacío en su familia y entorno cercano.

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El accidente ocurrió cuando la moto que conducía Sebastián, identificada con la placa QOL-61B, colisionó con otra motocicleta de placa RAZ-89H. Según el informe preliminar, Reinoso transitaba en contravía al momento del siniestro, factor que resultó determinante en el lamentable desenlace. En la motocicleta contraria viajaban dos personas; tanto el conductor como su acompañante sufrieron lesiones y requirieron atención médica, siendo trasladados de inmediato a un centro asistencial.

El reporte oficial destaca que al conductor de la RAZ-89H se le practicó una prueba de alcoholemia, resultando positiva en grado 3, el nivel más elevado de embriaguez establecido en la normativa colombiana. Ese grado de concentración de alcohol implica, de acuerdo con las autoridades, las sanciones más severas: suspensión de la licencia por varios años, una multa significativa y la inmovilización del vehículo involucrado.

El secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Andrés Martínez Romero, reaccionó señalando la gravedad del hecho. Afirmó que, en este siniestro, confluyeron dos de las conductas más riesgosas en la ciudad: transitar en contravía y conducir bajo los efectos del alcohol, algo que, en palabras del funcionario, representa una amenaza constante para todos los usuarios de la vía. Martínez recalcó que la responsabilidad de la seguridad vial recae sobre todos los actores y sugiere fortalecer el respeto por las normas de tránsito, pues “cada decisión al volante salva vidas”.

El dolor de una familia y los reiterados llamados de las autoridades subrayan lo que ocurre detrás de cada cifra fatal en las vías. El caso de Sebastián Reinoso evidencia el alto impacto que tienen la imprudencia y la irresponsabilidad en las calles de Ibagué, una problemática que demanda atención continua y conciencia social.

¿Qué significa el grado 3 de alcoholemia en Colombia y cuáles son sus consecuencias?

El grado 3 de alcoholemia es el nivel más alto según la normativa colombiana y se determina cuando la concentración de alcohol en sangre supera los límites establecidos. Esta infracción implica sanciones como la suspensión de la licencia de conducir por varios años, una multa considerable y la inmovilización del vehículo, con el objetivo de combatir la conducción bajo los efectos del alcohol.

¿Por qué transitar en contravía y conducir en estado de embriaguez son considerados los factores más peligrosos en accidentes de Ibagué?

De acuerdo con el reporte citado y declaraciones de autoridades locales, tanto conducir en contravía como hacerlo bajo los efectos del alcohol concentran el mayor riesgo vial, pues ambas prácticas disminuyen el control del conductor y aumentan significativamente la posibilidad de siniestros graves o mortales en vías como las de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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