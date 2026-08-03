Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la semana comprendida entre el lunes 3 y el domingo 9 de agosto, la ciudad de Ibagué enfrentará una serie de interrupciones en el servicio de energía eléctrica, según lo anunció Celsia. La empresa realizará trabajos de mantenimiento y modernización en diferentes puntos de la red eléctrica, lo que obliga a suspensiones programadas que afectarán tanto a barrios urbanos como a zonas rurales. Estas acciones, de acuerdo con la información oficial de Celsia, buscan actualizar y fortalecer la infraestructura que abastece el servicio, acto que requiere suspender temporalmente el suministro en varios lugares.

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El cronograma de labores comienza el lunes 3 de agosto, dividiendo la jornada en cuatro períodos. Inicialmente, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, las veredas La Florida Parte Alta y Martinica Parte Alta estarán sin energía. Posteriormente, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la suspensión abarcará La Florida en ambas partes, así como diversos sectores de La Martinica, incluyendo Parte Media, Aguas Frías, Los Mangos y Diamante. En la siguiente franja, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde, los cortes alcanzarán al Parque Logístico, el Centro Empresarial Parque Logístico, el Grupo Empresarial Oikos y las vías Panamericana y Espinal, además del sector Puerto Seco. Finalmente, de 2:00 a 4:00 de la tarde, se verán afectados La Colina, Finca La Esmeralda, la vereda El Cural, Los Túneles y otras zonas rurales cercanas.

Para el martes 4 de agosto está previsto el mayor número de intervenciones, cubriendo barrios como 20 de Julio, 7 de Agosto, Belencito, Brigada, Clarita Botero, El Carmen, El Paraíso, La Aurora, La Paz, La Trinidad, Los Mangos, Los Remansos, Malabar, Montezuma, Pablo VI, Pan de Azúcar, Topacio, Villa Aurora, Villa Marlen, Ancón y Tesorito, además de veredas como Alaska, Calambeo y Martinica. Los trabajos irán de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y, ese mismo día, habrá suspensiones de menor duración en Ambalá, El Salado, Modelia, Doima, Los Ángeles, Los Mandarinos, Ciudadela Simón Bolívar y El Triunfo.

El resto de la semana, los mantenimientos continuarán el miércoles 5 de agosto en sectores rurales y barrios urbanos como Mirolindo, Planadas, Curalito, Bellavista, La Castilla, La Ceiba y San Luis. El jueves 6 la atención se enfocará en El Salado y conjuntos residenciales como Balcones de Santa Cecilia, Kundae, Villa Clara y Villa María. Para el viernes 7, no se tienen programadas suspensiones.

Finalmente, durante el fin de semana, las labores concluirán en Altos de Santa Helena, donde el servicio se verá interrumpido el sábado 8 entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde y el domingo 9 desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Celsia aconseja a los usuarios desconectar los equipos eléctricos durante los cortes y consultar sus canales oficiales para confirmar su inclusión en el cronograma, advirtiendo que el servicio podría restablecerse antes de lo previsto si los trabajos terminan con antelación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y sectores de Ibagué tendrán cortes de energía en agosto según Celsia?

De acuerdo con la información proporcionada por Celsia, barrios como 20 de Julio, 7 de Agosto, Belencito, El Paraíso, La Aurora, La Paz, La Trinidad y otros, así como veredas como La Florida y Martinica, enfrentarán interrupciones del servicio eléctrico durante la semana del 3 al 9 de agosto. Además, los sectores rurales y empresas ubicadas en el corredor de la vía Panamericana, Espinal y Puerto Seco también serán intervenidos según el cronograma oficial de la empresa.

¿Qué precauciones recomienda Celsia durante los trabajos de mantenimiento eléctrico en Ibagué?

Según la recomendación de Celsia, los usuarios deben desconectar los equipos eléctricos durante las horas de mantenimiento para evitar daños. La empresa también sugiere estar atentos a la información publicada en sus canales oficiales y advierte que, si los trabajos finalizan antes de lo programado, el servicio podría restablecerse antes del horario anunciado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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