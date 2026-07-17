En medio del movido panorama político con nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, una nueva figura llegó a la mesa de trabajo de Blu Radio este viernes 17 de julio de 2027 y hasta Néstor Morales la presentó con ‘bombos y platillos’.

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El momento se presentó durante la emisión matutina de ese programa, a las 7:11 a. m., cuando el reconocido periodista hizo una introducción de quien es la más reciente integrante del equipo.

“A partir de este momento se integra al equipo de panelistas de Blu Radio Sofía Araújo, que fue candidata al Congreso, es abogada, ha sido consultora en el mundo público y privado, bienvenida”, indicó el comunicador.

La respuesta de la mujer de 29 años fue de agradecimiento por esa presentación especial, al tiempo que dejó en evidencia la responsabilidad que ahora asume en la emisora radial.

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“Es un honor para mí estar en esta mesa tan importante”, aseguró, antes de ser consultada sobre las declaraciones de Álvaro Uribe acerca de su llamada con Abelardo de la Espriella.

Precisamente, sobre ese tema, Araújo soltó una llamativa afirmación sobre el comentario que hizo el expresidente acerca de cómo las “abejas” pueden responder en grupo al ataque de un tigre, en referencia al mencionado cruce.

“Una abeja es letal cuando se le ataca a su panal”, comentó la nueva integrante de Blu Radio en la que fue su primera intervención en el formato matutino de la radio colombiana.

De ahí, parece pertinente conocer la trayectoria de esta mujer que se sumó al equipo que lidera Néstor Morales en ‘Mañanas Blu’.

Perfil de Sofía Araújo, nueva panelista de Blu Radio

Sofía Araújo Mejía es una abogada y actriz colombiana oriunda de Valledupar, Cesar, que vivió varios años en Bogotá y construyó allí su carrera profesional y política.

Tiene 29 años y es bachiller del Colegio Bilingüe de Valledupar. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y se especializó en Derecho Administrativo. Además habla inglés y francés con fluidez, según datos del diario El Pilón.

Es hija del excandidato al Senado Sergio Araújo y sobrina de María Consuelo ‘Conchi’ Araújo, quien fue ministra en dos oportunidades, gerente de Transmilenio y secretaria de Integración Social de Bogotá, entre otros cargos destacados.

Antes de entrar de lleno a la política, Sofía Araújo tuvo una destacada participación en la televisión colombiana. Interpretó a Mélida, el primer amor de Diomedes Díaz, en la serie biográfica de RCN sobre el ‘Cacique de La Junta’. También actuó en producciones como Sinú, río de pasiones y Siempre bruja.

Combinó su trayectoria artística con trabajo en el Congreso de la República, donde adquirió experiencia en el manejo de debates, comisiones y proyectos de ley.

En diciembre de 2025 anunció oficialmente su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá dentro de la lista del partido Centro Democrático. Su campaña se centró en temas de movilidad urbana, empleo joven, seguridad con inteligencia artificial y reducción de impuestos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez la llamó públicamente la “generala de la dulzura”, lo que impulsó su visibilidad en redes sociales y entre el electorado de derecha de Bogotá.

Durante la campaña, Araújo denunció públicamente amenazas de muerte y acoso sexual por parte de un hombre desconocido que le enviaba mensajes intimidantes a su celular personal. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y otras líderes del partido se solidarizaron con ella.

Sofía Araujo en las elecciones del 8 de marzo de 2026 obtuvo 11.771 votos, equivalente al 0,41% del total de los votos de su partido en la capital. Quedó en la novena posición dentro de la lista del Centro Democrático, que conquistó seis curules en la Cámara por Bogotá.

El primer lugar de la lista fue para Daniel Felipe Briceño Montes, quien obtuvo más de 262.000 votos individuales. Araújo quedó matemáticamente excluida del grupo de los seis elegidos.

Hoy su perfil de Instagram la describe como “abogada administrativista y excandidata a la Cámara de Representantes por Bogotá”. La política, afirma, “es y debe ser servir sin interés”.

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