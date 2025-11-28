Blu Radio tendría remezón con uno de sus panelistas: María Consuelo Araújo saldría de las cabinas de la reconocida emisora, luego de confirmarse que en febrero de 2026 asumirá la presidencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). La exministra reemplazará a Juan Martín Caicedo, quien estuvo en la dirección de dicho gremio durante 20 años.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “¿Quién es papi?”: Néstor Morales, a periodista de Blu Radio que hizo comentario en vivo)

Con ese relevo, es probable que la exministra salga de la mesa de ‘Mañanas Blu’, que conduce el periodista Néstor Morales y tiene otras figuras como Felipe Zuleta o Ricardo Ospina. Araújo es panelista en esa sección, en la cual debate sobre temas políticos y de coyuntura nacional.

¿Quién es María Consuelo Araújo, panelista de Blu Radio?

Es recordada por ser ministra de Cultura durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Durante la segunda parte de dicho gobierno fue designada como canciller, cargo que ocupó entre 2006 y 2007.

Lee También

La oriunda de Valledupar estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Externado, además de tener una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia (Nueva York). Su experiencia se ha enfocado en el sector público.

(Lea también: “Yo no soy el entrevistado”: vicecanciller le sacó la piedra a periodista de Blu Radio)

Además de cargos en el gobierno, también trabajó durante varios años en el Distrito de Bogotá. Arrancó como directora del Jardín Botánico de dicha ciudad durante la primera administración de Enrique Peñalosa (1998-2000).

También fue directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) cuando Antanas Mockus llegó a la alcaldía más importante del país por segunda ocasión (2001-2003). En 2016 volvió al distrito, durante el segundo mandato de Peñalosa, ocupando el cargo de secretaria de Integración Social. En 2018 ocupó la gerencia de Transmilenio.

Con su designación como presidenta de la CCI no solo se asume su salida de Blu Radio, también se confirma que deja sus intenciones de ocupar el cargo de codirectora en el Banco de la República que ostentaba Carolina Soto

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.