La llegada al país de ‘Beto’ Coral, tras ser deportado de Estados Unidos, se convirtió en el epicentro de un fuerte debate en los micrófonos de Blu Radio entre el periodista Néstor Morales y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. El comunicador puso sobre la mesa la inquietud de una parte de la opinión pública respecto a lo que muchos consideraron un tratamiento privilegiado y excesivo hacia el activista, cuestionando si su perfil político le valió una atención que no recibieron los otros 75 connacionales que arribaron en el mismo vuelo y que, según Morales, se retiraron a sus hogares sin ningún tipo de despliegue oficial.

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Durante la entrevista, Néstor Morales no ocultó su escepticismo y confrontó directamente al embajador sobre las razones de esta gestión. El periodista fue incisivo al preguntar qué méritos específicos ostenta ‘Beto’ Coral para ser objeto de lo que calificó como homenajes y atenciones personales por parte de la representación diplomática. Morales insistió en que el activista es reconocido más por su estilo confrontacional e insultante hacia quienes piensan distinto que por una labor que justifique un trato de héroe. Para el director de Mañanas Blu, la presencia personal del embajador en la recepción del deportado enviaba un mensaje de parcialidad que, a su juicio, dejaba en segundo plano al resto de los colombianos que enfrentan el drama migratorio sin tales beneficios.

En su respuesta, el embajador Daniel García-Peña intentó bajar la temperatura de la discusión, rechazando de plano que se tratara de un recibimiento heroico. El diplomático sostuvo que ‘Beto’ Coral debe ser visto como una persona más, víctima directa de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. García-Peña aseguró que la Cancillería y Migración Colombia tienen la instrucción de recibir a todos los colombianos con dignidad, descartando que el caso fuera un privilegio político. Sin embargo, admitió que el caso de Coral presentaba particularidades extraordinarias que ameritaron una atención distinta, sin precisar cuáles fueron esos factores que rompieron la regla general.

El embajador enfatizó que el Gobierno ha implementado una política para evitar que los colombianos repatriados lleguen a territorio nacional bajo condiciones denigrantes, como el uso de esposas o grilletes, prácticas que calificó como absurdas. Según el diplomático, la mayoría de los connacionales son personas honestas que merecen un trato humanitario. Con este argumento, el representante diplomático intentó cerrar la controversia, aunque el choque verbal dejó en evidencia la grieta existente entre la visión oficial sobre la gestión de casos mediáticos y la percepción ciudadana sobre la igualdad en el trato diplomático.

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