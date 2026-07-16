‘Beto’ Coral ya está en Colombia luego de ser deportado desde Estados Unidos. El activista colombiano regresó al país este jueves en un vuelo de repatriación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), junto con otros ciudadanos nacionales que fueron retornados desde territorio estadounidense.

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A su llegada, ‘Beto’ Coral explicó que decidió renunciar a la posibilidad de solicitar asilo político en Estados Unidos y aseguró que, por ahora, su prioridad es proteger a su familia que permanece en ese país. El activista señaló que no entregará detalles sobre su proceso de atención, debido a las posibles consecuencias que sus declaraciones podrían tener para sus allegados.

“He renunciado a cualquier posibilidad de asilo político en los Estados Unidos”, afirmó Coral, quien agregó que en este momento busca “sacar en forma urgente a mi familia de ese país”.

El activista indicó que su caso debe convertirse en un mensaje sobre la defensa de las ideas por vías pacíficas y aseguró que continuará con su actividad pública desde Colombia. “Esto tiene que ser un mensaje al mundo de que no tenemos que seguir luchando en contra de las tiranías de una forma pacífica”, manifestó.

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Coral también afirmó que considera su regreso al país como una oportunidad para continuar su trabajo y sostuvo que las personas que intentaron silenciarlo no lograron ese objetivo. “Allá en el exterior hacíamos el trabajo que hice durante más de 10 años; creo que aquí en Colombia lo voy a hacer mejor”, señaló.

Además, agregó: “Creo que se equivocaron los que pretendían silenciarme; antes solamente tenía mi celular y un micrófono. Creo que ahora van a ser muchos más micrófonos, van a ser muchas más cámaras para enviar un mensaje de lucha”.

Frente a la situación de otros colombianos detenidos en procesos migratorios en Estados Unidos, Coral hizo un llamado al próximo Gobierno para prestar atención a las condiciones que enfrentan algunos connacionales.

“El mensaje es para que el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana que está detenida en las peores condiciones y que está sin el debido proceso”, afirmó.

Beto Coral ya está en Colombia. Aterrizó en Catam, Bogotá, la noche de este 16 de julio tras gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wKKRgShSiM — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Así fue el regreso de ‘Beto’ Coral a Colombia luego de ser deportado de EE. UU.

Previo a su llegada, el presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse a la deportación y aseguró que el activista fue “injustamente encarcelado” en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el mandatario relacionó la situación con una supuesta persecución política y mencionó al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“Hoy se recibe a ‘Beto’ Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EE.UU. por persecusión directa de Abelardo de la Espriella”, escribió Petro.

Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecusión directa de Abelardo de la Espriella. Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a… https://t.co/CfanmcvW0O — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 16, 2026

Además, el mandatario señaló que espera que futuros gobiernos mantengan una postura frente al trato recibido por ciudadanos colombianos en procesos migratorios. “Espero que el próximo Gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”, manifestó el mandatario.

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El jefe de Estado también hizo referencia a la seguridad del país y aseguró que se tomarán medidas frente a lo que calificó como una ola de amenazas. “Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país”, indicó Petro.

Cabe mencionar que ‘Beto’ Coral fue capturado el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona y a partir de esto se conoció que adelantaba un proceso migratorio en dicho país, en el que también había solicitado asilo político.

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