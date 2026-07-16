La deportación de Franklin Humberto ‘Beto’ Coral, reconocido activista y simpatizante cercano del presidente Gustavo Petro, ha producido no solo repercusiones diplomáticas, sino también una profunda polarización en la opinión pública colombiana. Este jueves, Coral regresa al país en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto a otros 92 connacionales, una medida que se ejecuta en medio de la incertidumbre legal, pues el activista contaba con una solicitud de asilo en trámite y un permiso de trabajo vigente al momento de su captura.

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La detención de Coral, ocurrida poco después de que participara en una manifestación en Miami contra Abelardo De La Espriella, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de sectores cercanos al Gobierno. Sin embargo, el debate alcanzó un punto de ebullición en los micrófonos de Blu Radio, donde Néstor Morales y el panelista Luis Ernesto Gómez protagonizaron un tenso cruce de palabras.

La discusión inició cuando Néstor Morales ponía en contexto la noticia de la llegada del activista al país, momento en el cual intentó marcar distancia entre el caso específico de Coral y las denuncias generales contra la agencia migratoria estadounidense:

Ante esto, Luis Ernesto Gómez intervino lanzando una acusación directa sobre el papel de la agencia migratoria:

“Está todo relacionado. ¿Nos queda alguna duda de que ICE es una policía política? Ustedes están muertos por defender a un régimen que tiene persecución política como es el de Donald Trump”.

La réplica de Néstor Morales no se hizo esperar, quien visiblemente molesto por la insinuación de Gómez, salió al paso para defender su posición editorial y el tratamiento que le ha dado al tema del ICE:

“Le pido que me respete un poquito. No estoy muerto de ganas por defender a un régimen de nada. Comparto las objeciones y críticas a ICE. ¿Estoy siendo suficientemente claro? Los de ICE me parece que son unos asesinos, que están cometiendo barbaridades a día y noche. No estoy disculpando ni más faltaba a ICE, el tema que les quiero decir es que hoy llega ‘Beto’ Coral”.

Más allá de la acalorada discusión en radio, el caso de ‘Beto’ Coral sigue bajo la lupa internacional. Organizaciones como WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) han seguido de cerca la situación, subrayando las irregularidades en un proceso que, según denuncian sus allegados, tendría tintes políticos tras su activismo contra el ahora presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Mientras tanto, en Bogotá, se mantiene la expectativa sobre la llegada del vuelo y la posible presencia del presidente Gustavo Petro en la terminal aérea para recibir personalmente al activista, un gesto que, de concretarse, enviaría un mensaje político contundente frente a la situación migratoria que enfrentan cientos de colombianos en Estados Unidos.