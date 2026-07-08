La temperatura política en Colombia sigue batiendo récords a un mes exacto de que se realice la transición de poder en la Casa de Nariño. En las últimas horas, el nuevo senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encendió las redes y el debate público al lanzar una incendiaria acusación contra el gobierno electo de Abelardo De la Espriella, asegurando sin titubeos que en el país se está configurando un “gobierno paramilitar”.

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Cepeda aprovechó el micrófono para pintar un panorama apocalíptico, recordando las siete décadas de violencia interna y los 800.000 muertos que ha dejado el conflicto. Según el congresista de izquierda, los gobiernos de extrema derecha históricamente han incorporado la violación sistemática de derechos humanos, el espionaje y los falsos testigos, y advirtió que De la Espriella pretende reeditar esas viejas prácticas. El argumento central de Cepeda para tildar al nuevo mandato de “paramilitar” fue el anuncio de las políticas de orden público, criticando fuertemente la creación de bloques de búsqueda y de las llamadas “primeras líneas de seguridad” integradas por reservistas, argumentando que los civiles no pueden asumir tareas de fuerza que le corresponden exclusivamente al Estado.

La respuesta de los líderes de opinión no se hizo esperar y el libreto de Cepeda fue desarmado por completo en la mesa de trabajo de Mañanas Blu. El director del espacio, Néstor Morales, calificó las declaraciones del senador como un absoluto “despropósito”. Morales defendió que figuras como los bloques de búsqueda han existido incluso bajo la actual administración de Gustavo Petro y advirtió que la izquierda está jugando con fuego: “A un mes de que comience el nuevo gobierno, claro, si ellos incendian el país pues claro que vamos a entrar en una época terrible de violencia política”. Además, el periodista le cobró con dureza a Cepeda su indignación selectiva, señalando que en su extenso discurso no dedicó ni una sola palabra a los verdaderos protagonistas de la guerra, como las Farc, el Eln o las disidencias que traicionaron la paz.

Por su parte, el panelista Felipe Zuleta fue mucho más allá y desenmascaró lo que, según él, es la verdadera intención del petrismo derrotado en las urnas: sembrar el desorden en las calles. “Están viendo a ver cómo generan caos, desorden y anarquía, que es lo que les gusta”, disparó Zuleta, alertando que la supuesta protesta pacífica a la que convocan no va a tener nada de tranquila.

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Zuleta también puso en evidencia la monumental contradicción en la que cayeron Iván Cepeda y Gustavo Petro en su afán por atacar al mandatario electo. El periodista recordó que, por un lado, el Pacto Histórico se la pasa pegado a las redes sociales diciendo que no reconocen la legitimidad de las elecciones del 21 de junio, pero por el otro lado, se dedican a armar debates enteros sobre cómo va a gobernar De la Espriella a partir del 7 de agosto. “¿Al fin qué?”, concluyó el analista, dejando en el aire el berrinche político de una oposición que ya calienta los motores para intentar paralizar al país.

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