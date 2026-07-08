Miguel Polo Polo lanzó una crítica contra la cantante Karol G luego de la carta pública que la artista dirigió al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que pidió que su gobierno estuviera marcado por la unidad, la responsabilidad y el bienestar de los colombianos.

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A través de su cuenta de X, Polo Polo cuestionó que la intérprete paisa se hubiera pronunciado sobre el nuevo mandatario, pero le reclamó que no haya hecho una carta similar dirigida al presidente Gustavo Petro para pedirle que reconociera los resultados electorales y dejara el poder de manera pacífica.

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“Señora Karol G, seguimos esperando su carta al actual presidente Petro donde le pida que reconozca los resultados y salga del poder de manera pacífica”, escribió el congresista en la publicación, en la que además cuestionó el momento elegido por la artista para expresar sus opiniones.

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El representante agregó una pregunta dirigida a la cantante sobre sus pronunciamientos políticos y aseguró que sus mensajes parecían aparecer únicamente cuando se trataba de cuestionar a sectores con los que no coincide ideológicamente. “¿O sus escritos en block [sic] de notas solo aparecen cuando se trata de cuestionar a Abelardo de la Espriella por representar una ideología que a usted no le gusta?”, señaló.

Señora @karolg, seguimos esperando su carta al actual presidente Petro donde le pida que reconozca los resultados y salga del poder de manera pacífica. ¿O sus escritos en block de notas solo aparecen cuando se trata de cuestionar a Abelardo de la Espriella por representar una… — POLO POLO (@MiguelPoloP) July 7, 2026

La carta de Karol G a De La Espriella había generado diversas reacciones porque la artista aclaró que no hablaba como simpatizante ni como opositora del nuevo gobierno, sino como una ciudadana preocupada por el futuro del país. En el mensaje, pidió que el poder no fuera visto como un premio, sino como una responsabilidad.

“Un presidente gana cuando gana su pueblo”, fue una de las frases con las que la cantante cerró su mensaje, en el que pidió decisiones que permitan superar las divisiones nacionales. La publicación de Polo Polo abrió nuevamente el debate en redes sociales sobre el papel de los artistas y figuras públicas frente a los temas políticos del país.

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