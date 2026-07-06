El presidente Gustavo Petro volvió a poner en duda el resultado de las elecciones presidenciales al asegurar que dispone de supuestas pruebas para demostrar un presunto fraude en los comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Es de malos perdedores”: Camila Zuluaga, por movidas de Petro contra De la Espriella)

A través de su cuenta de X, el mandatario defendió sus recientes pronunciamientos y afirmó que sus acusaciones están sustentadas en una investigación. “Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables, están completamente probadas”, escribió.

Petro sostuvo que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda” y aseguró que “el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

Lee También

El jefe de Estado también manifestó que las pruebas serán entregadas a las autoridades competentes. Según indicó, tanto la justicia colombiana como la estadounidense conocerán el material, al considerar que los presuntos hechos ocurrieron parcialmente en territorio de Estados Unidos.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que el CNE concluyera el escrutinio nacional y certificara la elección de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto. Hasta el momento, las autoridades electorales mantienen la validez de los resultados oficiales.

Claro que mis declaraciones son graves, Pero no irresponsables, están completamente probadas Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada… https://t.co/n2XSM2gAiP — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2026

¿Qué hará Petro con las supuestas pruebas sobre las elecciones?

El presidente anunció que este martes las evidencias serán entregadas a la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, durante una reunión convocada en la Casa de Nariño para las 2:00 p. m.

De acuerdo con Petro, el material fue recopilado por equipos de “testigos digitales” que adelantaron una investigación “desde la ciudadanía misma”. Sin embargo, no entregó detalles sobre

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.