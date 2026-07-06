El futuro del sistema pensional volvió a quedar sobre la mesa tras el inicio del empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración de Abelardo De la Espriella. Uno de los temas que más expectativa despierta es el rumbo que tomarán las pensiones, pues el mandatario electo plantea cambios frente al modelo impulsado por su antecesor.

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Una de las principales diferencias está en el papel que tendría Colpensiones. Mientras la reforma promovida por Petro buscaba convertir esa entidad en el principal fondo pagador y receptor de los aportes de la mayoría de los trabajadores, la nueva administración pretende mantener la posibilidad de que cada ciudadano escoja libremente el fondo donde cotizará para su jubilación.

¿Qué cambiaría con las pensiones en el Gobierno de De la Espriella?

Esa decisión impediría que Colpensiones concentre la mayor parte de los recursos del sistema. La propuesta del presidente electo apunta a que los ahorros permanezcan administrados por el fondo que elija cada afiliado, en lugar de centralizarse bajo un único esquema, como contemplaba la reforma que aún sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.

No obstante, el nuevo Gobierno sí mantendría uno de los componentes sociales impulsados durante la administración Petro. Se trata del apoyo económico para adultos mayores en condición de pobreza, que continuaría entregándose a través del programa Colombia Mayor. La diferencia es que el giro mensual aumentaría hasta los 400.000 pesos, de acuerdo con la propuesta presentada por el equipo del mandatario electo.

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Por otra parte, el sistema pensional hace parte de un paquete más amplio de medidas económicas que estudia la administración entrante. Entre ellas también figura una estrategia para reducir el gasto público mediante decretos que el presidente electo pidió preparar a su ministro de Hacienda designado. Estas decisiones empezarán a conocerse una vez De la Espriella asuma oficialmente la Presidencia.

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