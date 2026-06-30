Tremenda sorpresa e incomodidad se llevaron los usuarios y las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia. Sin previo aviso para el grueso de los afiliados, Colpensiones anunció la interrupción total de su atención al público y la indisponibilidad absoluta de su ecosistema digital. El gremio Asofondos encendió las alarmas, ya que esta desconexión frena en seco gestiones vitales de miles de ciudadanos que buscan definir su futuro pensional.

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La parálisis en la entidad pública, argumentada bajo la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones de su plataforma tecnológica, comenzó a regir desde el pasado sábado 27 de junio y se extenderá hasta el próximo jueves 2 de julio de 2026. Durante este lapso de seis días, la entidad no prestará atención presencial en ninguno de sus puntos a nivel nacional, y sus herramientas virtuales —como página web, aplicación móvil y líneas telefónicas— estarán completamente fuera de servicio.

La contingencia técnica de Colpensiones no es un asunto menor, pues bloquea procesos misionales esenciales que requieren una articulación inmediata con la historia laboral de los trabajadores.

Asofondos detalló las principales gestiones que se verán afectadas directamente por este “apagón” programado:

Trámites de afiliación: Procesos de nuevos ingresos al régimen público suspendidos.

Traslados de régimen: Radicaciones y cruces de información entre fondos detenidos.

Corrección de historia laboral: Ajustes de semanas cotizadas y reportes empresariales en pausa.

Atención de quejas y reclamos: Radicados prioritarios congelados hasta el restablecimiento del sistema.

Órdenes judiciales: Cumplimiento de fallos de jueces respecto a pensiones bajo suspensión técnica temporal.

El gran malestar manifestado por las AFP radica en la pésima sincronización de este mantenimiento técnico. La caída del sistema de Colpensiones ocurre a menos de tres semanas de la esperada fecha límite del 16 de julio de 2026. Ese día vence el plazo definitivo para radicar las solicitudes de “traslado por oportunidad”, una ventana legal crucial para los cotizantes que desean ejercer su derecho a cambiarse de régimen. Quienes pretendían adelantar este papeleo durante estos días se toparon con una pared burocrática y tecnológica de seis días perdidos.

“Esta situación resulta inconveniente para los afiliados que deseen ejercer este derecho”, sentenció el comunicado de Asofondos ante la preocupante reducción del tiempo disponible.

Ante el caos informativo, las administradoras privadas salieron a dar un parte de tranquilidad, aunque con condiciones. Las empresas pertenecientes a Asofondos aclararon que mantendrán sus operaciones normales y sus canales abiertos para sus usuarios. Sin embargo, fueron enfáticas en que el éxito de muchas de las solicitudes de los ciudadanos dependerá inevitablemente de que Colpensiones vuelva a encender sus servidores.

Administradoras Privadas Estado de Operación Condición del Servicio Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia Normal Todo trámite que requiera validación, consulta o respuesta directa de Colpensiones estará frenado hasta que la plataforma pública retorne el 2 de julio.

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