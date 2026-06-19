Por: VALORA ANALITIK

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De acuerdo con uno de los pocos puntos que ya se ejecutan de la reforma pensional, la ventana de traslado de fondos privados a Colpensiones se podrá hacer hasta este 16 de julio.

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Según el documento, este traslado se puede hacer para las personas que, en su momento, no tuvieron la información necesaria para llevar a cabo el traslado antes del vencimiento del plazo, que es hasta 10 años antes de cumplir la edad de retiro.

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Colpensiones

Colpensiones, además de los requisitos por semanas y edad, insistió a los interesados en que hay otros pasos previos que deben cumplirse para que el traslado sea aprobado.

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Dado lo anterior, el trámite que todo interesado debe hacer es cumplir con la doble asesoría, que consiste en la información que debe recibir el titular del ahorro para que, con base en su historia laboral, se establezca qué régimen es el más conveniente.

¿Qué se debe hacer para cambiar de fondo de pensiones a Colpensiones?

Esa notificación la recibe directamente el fondo al que se hará el traslado para, de esta manera, poder realizar la notificación al sistema y establecer los pagos correspondientes una vez se lleve a cabo el proceso por retiro laboral.

La reforma pensional avaló que las mujeres de 47 años o más y hombres de 52 años o más accedan al beneficio de la ventana de traslado ya sea para una de las administradoras privadas o Colpensiones.

acabar a colpensiones

(Recomendado: Ley ordena el pago de más que debe dar Colpensiones por semanas “extra” cotizadas)

El mínimo de semanas cotizadas debe ser de 750 semanas para mujeres y 900 para hombres. Ahora, si el cotizante ya cumplió la edad de pensión, también puede acceder siempre y cuando no tenga pensión reconocida ni devolución de saldos.

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