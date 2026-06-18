Por: VALORA ANALITIK

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Miles de procesos por cuota alimentaria siguen llegando cada año a los despachos judiciales colombianos y, según recordó la Corte Constitucional, cerca del 92 % de las demandas por alimentos son presentadas por mujeres. Detrás de esas cifras hay madres que asumen solas la manutención de sus hijos mientras enfrentan largos procesos para lograr que los padres cumplan con sus obligaciones.

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Ahora, una nueva decisión del alto tribunal podría endurecer las consecuencias para quienes incumplen de forma reiterada, al considerar que la evasión sistemática de la cuota alimentaria puede constituir una forma de violencia económica.

La novedad surge a partir de la Sentencia T-059 de 2026, mediante la cual el alto tribunal concluyó que la inasistencia alimentaria prolongada trasciende el simple incumplimiento económico y puede convertirse en una manifestación de violencia económica estructural cuando obliga a una de las partes, generalmente la madre, a asumir sola las cargas financieras, físicas y emocionales derivadas de la crianza y el cuidado de los hijos.

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La decisión representa un giro relevante en el análisis jurídico de estos casos porque introduce una perspectiva de género más amplia y reconoce que detrás de muchos procesos de alimentos existen impactos que van mucho más allá de las cuotas dejadas de pagar.

Lo que puede pasar a quienes incumplen la cuota alimentaria

Actualmente, quienes incumplen sus obligaciones alimentarias ya enfrentan importantes consecuencias legales.

Dependiendo del caso, los beneficiarios pueden acudir a procesos judiciales para reclamar las cuotas adeudadas, solicitar embargos, promover investigaciones penales por inasistencia alimentaria, pedir restricciones para salir del país e incluso lograr la inscripción del deudor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Sin embargo, el alcance de la nueva sentencia podría ir más allá de esos mecanismos tradicionales.

Según explica Jimmy Jiménez, abogado especialista en Derecho de Familia, la decisión de la Corte fortalece la posibilidad de que la evasión alimentaria sea tratada bajo el concepto de violencia económica, ampliando las herramientas disponibles para las víctimas.

«La Corte Constitucional está enviando un mensaje contundente: incumplir con la cuota alimentaria no es únicamente abandonar una obligación económica, también es ejercer violencia contra las mujeres y afectar directamente los derechos de los niños«, señaló Jiménez.

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que permitiría reclamar no solamente las cuotas atrasadas, sino también eventuales daños derivados de la conducta del deudor cuando se demuestre que existió violencia económica.

De acuerdo con el análisis jurídico expuesto por expertos en derecho de familia, la sentencia abre la posibilidad de que jueces de distintas especialidades ordenen incidentes de reparación integral para reclamar indemnizaciones relacionadas con perjuicios emocionales, psicológicos y económicos ocasionados por el incumplimiento sistemático de la obligación alimentaria.

En otras palabras, la discusión podría dejar de centrarse exclusivamente en cuánto dinero se debe y empezar a considerar también las afectaciones que la conducta del deudor generó durante años sobre quienes tuvieron que asumir en solitario la manutención de los menores.

Otro aspecto llamativo del fallo es el énfasis que hace sobre las estrategias utilizadas por algunos deudores para evitar el pago de alimentos.

La Corte recordó que las autoridades judiciales deben analizar con atención situaciones como ventas de bienes realizadas después de que surgen reclamaciones alimentarias, transferencias patrimoniales a familiares o terceros cercanos, ocultamiento de ingresos, insolvencias aparentes, deudas ficticias y otras maniobras destinadas a dificultar el cobro de las obligaciones.

En esos escenarios, los jueces podrán valorar elementos como la ausencia de soportes bancarios, contradicciones en las declaraciones o la permanencia del deudor en bienes que supuestamente fueron vendidos, con el fin de determinar si existió una conducta dirigida a evadir el cumplimiento de la obligación.

Los expertos también destacan una posible conexión con otros precedentes recientes de la Corte Constitucional.

Según el análisis presentado por el abogado Jiménez, si en determinados casos el incumplimiento alimentario llega a ser reconocido judicialmente como una forma de violencia, este criterio podría relacionarse con decisiones anteriores del alto tribunal que han reconocido efectos jurídicos frente a conductas de maltrato dentro del núcleo familiar.

Aunque cada proceso deberá estudiarse de manera individual, la nueva sentencia fortalece una tendencia jurisprudencial que busca ampliar la protección de mujeres, niños y adolescentes frente a conductas que tradicionalmente eran vistas únicamente desde una perspectiva económica.

La importancia de la Sentencia T-059 de 2026 radica en que cambia el enfoque con el que se analizan miles de conflictos familiares en Colombia.

La Corte recordó que cerca del 92 % de las demandas por alimentos son presentadas por mujeres y advirtió que los operadores judiciales deben evaluar estos casos considerando posibles escenarios de discriminación, desigualdad y revictimización.

Por ello, más que crear una nueva sanción automática para todos los deudores alimentarios, la decisión establece un marco jurídico que permite examinar las consecuencias reales del incumplimiento y reconocer que, en determinados casos, dejar de responder por la manutención de los hijos puede generar efectos que trascienden una simple deuda económica.

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Ese cambio de visión es precisamente el que podría abrir la puerta a más consecuencias judiciales para quienes incumplen de forma reiterada sus obligaciones alimentarias.

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