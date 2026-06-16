La Superintendencia Financiera autorizó al Banco de Bogotá para avanzar en la adquisición parcial de activos y pasivos de la banca minorista de Itaú Colombia, una operación con la que fortalecerá su presencia en el segmento de personas.

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La transacción contempla la incorporación de más de 270.000 clientes, además de una cartera cercana a los 6 billones de pesos y depósitos por alrededor de 4 billones.

Según explicó el Banco de Bogotá, esta decisión hace parte de su estrategia de crecimiento y expansión en servicios para clientes individuales.

Su presidente, Juan Carlos Echeverry, señaló que el objetivo será integrar a los nuevos usuarios mediante modelos de atención ajustados a sus necesidades, apoyados en una red de oficinas, productos financieros y herramientas digitales.

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La operación también tendrá alcance internacional. En paralelo, Banco Itaú Panamá transferirá parte de sus activos, pasivos y contratos de banca minorista a Banco de Bogotá Panamá.

Por su parte, Itaú Colombia indicó que iniciará un proceso interno de preparación operativa para ejecutar la futura migración de clientes y productos.

La entidad aclaró que informará más adelante la fecha en que se realizará el traslado y aseguró que, mientras tanto, sus operaciones seguirán funcionando con normalidad y mantendrá activos todos sus canales de atención.

Tras esta decisión, Itaú concentrará su estrategia en el segmento empresarial, fortaleciendo su oferta para pequeñas, medianas y grandes empresas, así como multinacionales e instituciones públicas, apoyándose también en sus filiales de comisionista de bolsa, fiduciaria y operaciones en Panamá.

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