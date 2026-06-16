La Superintendencia Financiera autorizó al Banco de Bogotá para avanzar en la adquisición parcial de activos y pasivos de la banca minorista de Itaú Colombia, una operación con la que fortalecerá su presencia en el segmento de personas.
La transacción contempla la incorporación de más de 270.000 clientes, además de una cartera cercana a los 6 billones de pesos y depósitos por alrededor de 4 billones.
Según explicó el Banco de Bogotá, esta decisión hace parte de su estrategia de crecimiento y expansión en servicios para clientes individuales.
Su presidente, Juan Carlos Echeverry, señaló que el objetivo será integrar a los nuevos usuarios mediante modelos de atención ajustados a sus necesidades, apoyados en una red de oficinas, productos financieros y herramientas digitales.
La operación también tendrá alcance internacional. En paralelo, Banco Itaú Panamá transferirá parte de sus activos, pasivos y contratos de banca minorista a Banco de Bogotá Panamá.
Por su parte, Itaú Colombia indicó que iniciará un proceso interno de preparación operativa para ejecutar la futura migración de clientes y productos.
La entidad aclaró que informará más adelante la fecha en que se realizará el traslado y aseguró que, mientras tanto, sus operaciones seguirán funcionando con normalidad y mantendrá activos todos sus canales de atención.
Tras esta decisión, Itaú concentrará su estrategia en el segmento empresarial, fortaleciendo su oferta para pequeñas, medianas y grandes empresas, así como multinacionales e instituciones públicas, apoyándose también en sus filiales de comisionista de bolsa, fiduciaria y operaciones en Panamá.
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