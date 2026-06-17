El sector de la construcción en Colombia cerró el primer trimestre de 2026 con señales mixtas: mientras la actividad total cayó 5,4 % anual, las licencias de construcción registraron un fuerte repunte del 81,5 % en marzo, el mayor crecimiento de los últimos tres años, según cifras del Dane.

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El resultado estuvo marcado por el retroceso del subsector de edificaciones, que disminuyó 8,2 %, afectando tanto la construcción residencial como la no residencial.

Colombia fue el único país entre cinco economías latinoamericanas comparadas por el Dane que presentó una variación negativa en construcción.

En contraste, las obras civiles crecieron 0,6 %, impulsadas principalmente por proyectos de carreteras, vías férreas y túneles.

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Uno de los datos más destacados fue el aumento en las licencias para vivienda de interés social (VIS), cuya área aprobada se disparó 168,4 %, con protagonismo de Tolima, Quindío, Risaralda y Bogotá.

Sin embargo, el inicio real de nuevas obras avanzó solo 6,4 %, lo que refleja que el optimismo en aprobaciones aún no se traduce plenamente en ejecución.

En financiación, la vivienda VIS mantuvo dinamismo con un aumento de 8,1 % en unidades financiadas, mientras la No VIS cayó 17,3 %.

A esto se suma el incremento en los costos de construcción: los materiales lideraron las alzas tanto en edificaciones como en obras civiles. Pese al panorama desigual, el empleo del sector creció 9,9 % y la producción de cemento aumentó 7,1 %, mostrando señales parciales de recuperación.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.