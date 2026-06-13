Comprar vivienda usada con precios inferiores a los del mercado es una de las alternativas que promueven la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Las entidades anunciaron una nueva oferta de inmuebles que incluye casas y apartamentos desde $68 millones, con la posibilidad de financiar hasta el 90 % del valor de la propiedad.

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La iniciativa está dirigida a personas que buscan adquirir vivienda mediante inmuebles administrados por la SAE, muchos de ellos provenientes de procesos de extinción de dominio, embargos o liquidaciones. Los interesados pueden consultar el catálogo disponible y solicitar crédito ante el FNA si cumplen los requisitos exigidos.

Remates de vivienda de la SAE: estas son algunas casas y apartamentos disponibles

Dentro de la oferta publicada por la SAE aparecen inmuebles ubicados en distintas ciudades del país y con valores que varían según el área, la ubicación y las condiciones de cada propiedad.

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Algunas de las opciones destacadas son:

Casa de 57 metros cuadrados en Neiva , con precio cercano a los $68 millones.

, con precio cercano a los $68 millones. Casa de 55 metros cuadrados en Neiva , con valor aproximado de $38,7 millones.

, con valor aproximado de $38,7 millones. Casa de 63 metros cuadrados en Montenegro, Quindío , por cerca de $71,6 millones.

, por cerca de $71,6 millones. Casa de 36 metros cuadrados en Armenia , con precio de $28,2 millones.

, con precio de $28,2 millones. Apartamentos y casas en ciudades como Bogotá y Cartagena, incluidos dentro del catálogo administrado por la SAE.

Las entidades recuerdan que la disponibilidad de los inmuebles puede cambiar constantemente debido a ventas, actualizaciones del inventario o nuevas incorporaciones al portafolio.

Cómo comprar casas de la SAE con financiación del Fondo Nacional del Ahorro

Las personas interesadas deben ingresar al catálogo de inmuebles disponible en la SAE (disponible dando clic aquí) y seleccionar la propiedad de su interés. Allí podrán consultar información como ubicación, área, fotografías, precio base y condiciones del bien.

Una vez identificado el inmueble, el siguiente paso es solicitar la financiación ante el Fondo Nacional del Ahorro. Para ello, el comprador debe estar afiliado a la entidad mediante cesantías o ahorro voluntario y cumplir los requisitos de capacidad de pago establecidos para el crédito hipotecario.

Luego de la evaluación financiera, el FNA determinará el monto que puede financiar y las condiciones del préstamo. Si la solicitud es aprobada, el interesado podrá continuar con el proceso de compra de la vivienda seleccionada.

Los créditos pueden manejarse en pesos o UVR y cuentan con plazos que van desde cinco hasta 30 años, dependiendo de las condiciones aprobadas para cada solicitante.

Requisitos para acceder a los remates de vivienda de la SAE

Quienes deseen participar deben revisar primero el catálogo de inmuebles disponible en los canales oficiales de la SAE y verificar aspectos como ubicación, área, precio y estado jurídico del bien. Posteriormente, podrán iniciar el trámite de crédito con el Fondo Nacional del Ahorro.

Entre los requisitos generales figuran estar afiliado al FNA, acreditar ingresos suficientes para respaldar la obligación financiera y cumplir las condiciones establecidas por la entidad para el otorgamiento del crédito.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente cada inmueble antes de presentar una oferta, ya que algunos bienes se comercializan en las condiciones en las que fueron recibidos por el Estado.

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