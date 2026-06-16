Tiendas Ara celebró sus 13 años de operación en Colombia con el lanzamiento de la campaña “Un aniversario de talla mundial”, una estrategia con la que busca premiar a sus clientes mediante devoluciones de dinero en compras seleccionadas.

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La dinámica consiste en entregar $5.000 de cashback por cada $25.000 gastados en productos participantes, con la posibilidad de acumular hasta $1.000.000 por cliente durante el periodo promocional.

La campaña estará disponible hasta el 8 de julio en todas las tiendas Ara del país y aplicará sobre cerca de 200 productos que serán renovados cada semana.

El dinero acumulado será consignado directamente en la cuenta DaviPlata de quienes cumplan con las condiciones establecidas por la compañía.

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La cadena, de origen portugués y perteneciente al grupo Jerónimo Martins, llega a este aniversario con presencia en más de 360 municipios distribuidos en 29 departamentos y una red superior a 1.650 tiendas.

Además, destacó que gran parte de su portafolio está compuesto por productos nacionales, como parte de su apuesta por impulsar la producción colombiana y ofrecer alternativas de ahorro.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben estar registrados tanto en la aplicación de Tiendas Ara como en DaviPlata con el mismo número de documento y celular.

El cashback se verá reflejado en un plazo máximo de 72 horas y no aplica para menores de edad.

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