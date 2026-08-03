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El precio del dólar en Colombia se mantiene en $3.144,14 para este lunes 3 de agosto de 2026, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Esta cifra, certificada y vigente para la jornada, marca uno de los niveles más bajos registrados en años recientes, llamando la atención de diversos sectores involucrados en operaciones relacionadas con moneda extranjera. Empresarios, inversionistas y ciudadanos evalúan constantemente el comportamiento de la divisa estadounidense debido al impacto que causa sobre transacciones cotidianas y estrategias de negocio.

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La TRM, definida oficialmente para cada día hábil, sirve de referencia para operaciones financieras, importaciones, exportaciones y cualquier otro movimiento que implique el intercambio de dólares dentro de Colombia. Su importancia radica en que afecta directamente el precio de productos importados, la adquisición de bienes y servicios en el exterior, las compras por internet en plataformas internacionales y la planificación de viajes fuera del país.

Cuando la cotización del dólar disminuye frente al peso colombiano, las importaciones suelen resultar menos costosas, promoviendo un posible beneficio para quienes dependen del ingreso de productos extranjeros. Sin embargo, quienes exportan bienes o servicios, como los productores del sector cafetero o hidrocarburos, reciben menos pesos por cada dólar obtenido en sus ventas internacionales. Así, la cotización diaria se convierte en un asunto de atención permanente tanto para quienes venden como para quienes compran con moneda extranjera.

Las personas que reciben remesas desde el exterior también experimentan variaciones en el valor de los recursos que obtienen, ya que la equivalencia en pesos depende de la TRM establecida día a día. En ese contexto, el comportamiento del mercado cambiario se mantiene bajo observación permanente.

De acuerdo con la información reportada, la variación del dólar está sujeta a factores nacionales e internacionales. Entre los principales se destacan las decisiones de política monetaria que toma el Banco de la República, la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo y la percepción de confianza en los mercados respecto al próximo Gobierno que asumirá el 7 de agosto. Además, el comportamiento del peso colombiano en comparación con otras monedas de la región y la dinámica de la economía global continúan influyendo en la tasa de cambio.

¿Cuál es la importancia de la TRM en Colombia para las transacciones en dólares?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certifica el valor oficial del dólar frente al peso colombiano para un día específico y es fundamental para operaciones cambiarias, importaciones, exportaciones y transacciones en plataformas internacionales. Su impacto directo afecta empresas, viajeros, usuarios de remesas y ciudadanos en general.

¿Qué factores influyen en el precio del dólar en Colombia según la TRM?

Diversos elementos impactan la TRM y, por ende, el precio del dólar en Colombia. Entre estos se encuentran las decisiones del Banco de la República, las tasas de interés en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo y la confianza de los mercados ante el cambio de Gobierno. Todos estos factores pueden provocar variaciones en la cotización diaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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