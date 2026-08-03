Por: EL PILON SA

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El movimiento Defensores de la Patria, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, alcanzó una etapa crucial este lunes 3 de agosto, cuando la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) le concedió la personería jurídica. Esta decisión se tomó con el respaldo de seis magistrados, uno en contra y la ausencia de los magistrados Márquez y Baquero en la sesión, de acuerdo con los resultados divulgados. Con esta determinación, la organización se transforma oficialmente en partido político en Colombia, adquiriendo la posibilidad de acceder a los beneficios legales reservados para colectividades con este estatus.

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Entre las ventajas que ahora tendrá Defensores de la Patria destacan la financiación estatal para su funcionamiento y campañas políticas, así como la facultad de otorgar avales a quienes deseen postularse a cargos de elección popular en nombre del partido. Según el pronunciamiento oficial, este paso representa un avance importante en la consolidación del proyecto liderado por De La Espriella, quien obtuvo alrededor de 12,9 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. Este respaldo ciudadano fue uno de los argumentos presentados ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar el reconocimiento.

Con la resolución del CNE, Defensores de la Patria podrá iniciar la estructuración de su plataforma a nivel nacional y regional. El objetivo inmediato es organizar su participación en las elecciones territoriales programadas para octubre de 2027. De acuerdo con la información suministrada, la colectividad aspira a presentar listas propias a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales. Esta transformación legal otorga a la agrupación mayores instrumentos para fortalecer su presencia y representación en los diferentes ámbitos del poder público.

El mismo Consejo Nacional Electoral destacó la importancia de la decisión. Figuras clave del nuevo gobierno, como el vicepresidente electo Jose Manuel Restrepo, celebraron públicamente este reconocimiento. Restrepo declaró: “Somos formalmente un partido político en nuestro país. Esa es una gran noticia para Colombia, para los defensores de la patria, para todos los que van a recuperar este país en la patria milagro”. Además, el reconocimiento sienta las bases para la formalización de directorios regionales y la afiliación de nuevos miembros que deseen sumarse al proyecto político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que Defensores de la Patria obtuvo personería jurídica como partido político en Colombia?

La obtención de la personería jurídica por parte de Defensores de la Patria implica que el movimiento liderado por Abelardo De La Espriella es oficialmente un partido político. Esto le permite acceder a financiación estatal y avalar candidatos para cargos públicos, fortaleciendo su organización y su capacidad de participación en elecciones, según lo explicó el Consejo Nacional Electoral.

¿Cuáles son los beneficios de tener la personería jurídica para un partido político en Colombia?

De acuerdo con la determinación del Consejo Nacional Electoral, los partidos con personería jurídica pueden recibir financiación estatal para su funcionamiento y campañas, entregar avales a candidatos y estructurarse formalmente en los niveles nacional y regional, lo que facilita su participación electoral y expansión política.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.