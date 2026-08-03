Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A partir del 1 de septiembre de 2026, Nequi dará un paso relevante en su historia al transformarse en una compañía de financiamiento independiente, dejando atrás el modelo que la posicionaba como una línea de negocio de Bancolombia. Esta decisión, informada por la plataforma y confirmada públicamente, ha provocado inquietudes entre sus millones de usuarios en Colombia por la posible afectación de sus servicios, la seguridad de sus fondos y la vigencia de las operaciones cotidianas a través de la aplicación.

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De acuerdo con la información suministrada por Nequi, la transición hacia la independencia jurídica no afectará la experiencia de los usuarios. Aquellas personas con cuentas activas en la plataforma continuarán utilizando las funcionalidades habituales: envíos y recepción de dinero, pagos de servicios, recargas, solicitudes de créditos y operaciones como la herramienta Bre-B, seguirán habilitadas sin ningún cambio en la dinámica o en los procedimientos actuales.

Una de las principales preocupaciones de los usuarios ha sido el retiro de efectivo una vez se concrete la separación de Bancolombia. Nequi aclaró que, pese a su autonomía operativa, los clientes conservarán la posibilidad de retirar dinero sin costo alguno en los cajeros automáticos y corresponsales autorizados de Bancolombia. Este aspecto busca mantener la confianza y continuidad en los servicios, a pesar de la evolución en la estructura empresarial.

La transformación traerá repercusiones, sobre todo, al interior de la compañía. Nequi dejará de depender de Bancolombia y operará bajo la autorización de la Superintendencia Financiera, consolidándose como una entidad financiera autónoma. Sin embargo, la plataforma continuará vinculada al Grupo Cibest, el holding financiero que agrupa a Bancolombia y otras empresas del sector, lo que respalda su permanencia y proyección en el sistema financiero del país.

Este nuevo escenario, según información de la misma plataforma, permitirá a Nequi explorar una oferta más amplia de productos. Podrán desarrollarse alternativas de ahorro e inversión, así como nuevas líneas de crédito que superen los montos que actualmente están disponibles.

Sobre la seguridad de los saldos, Nequi aseguró que los fondos de sus clientes se mantendrán protegidos por el seguro de depósitos de Fogafín (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras), hasta el tope establecido legalmente para entidades financieras de su tipo. Además, Nequi recordó que nunca solicita claves ni datos privados por medios digitales o telefónicos, sugiriendo a los usuarios sospechar de cualquier intento de estafa durante el proceso de transición. Por último, enfatizó que el cambio será paulatino y transparente, y que no se requerirán trámites adicionales para seguir usando la aplicación.

¿Nequi seguirá ofreciendo retiros sin costo en los cajeros Bancolombia tras ser independiente?

Según la información proporcionada por la misma plataforma, los usuarios de Nequi podrán continuar retirando dinero sin cobro en los cajeros automáticos y corresponsales Bancolombia, incluso después de que la compañía inicie su operación como entidad independiente.

¿El dinero guardado en Nequi estará protegido con el seguro de Fogafín después de la separación de Bancolombia?

Nequi confirmó que, tras convertirse en compañía de financiamiento, el dinero de los usuarios seguirá cubierto por el seguro de depósitos de Fogafín, tal como lo exige la ley para entidades financieras, dando tranquilidad sobre la protección de los fondos depositados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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