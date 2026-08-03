Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Nequi, la reconocida plataforma financiera digital, despejó las dudas de sus millones de usuarios tras anunciar su separación de Bancolombia. Luego de la inquietud generada por el futuro de sus operaciones, la compañía confirmó que desde el 1 de septiembre de 2026 funcionará como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. No obstante, aseguró que las personas podrán continuar retirando dinero sin costo alguno en los cajeros automáticos y corresponsales Bancolombia, manteniendo así uno de sus servicios más valorados hasta ahora, según información expuesta por la propia firma.

Sigue a PULZO en Discover

La compañía detalló que esta transformación empresarial forma parte de su proceso para dejar de operar bajo el nombre de Bancolombia y convertirse en una nueva entidad dentro del Grupo Cibest, antes denominado Grupo Bancolombia. Según Nequi, este cambio no representará variaciones en la experiencia de los usuarios, quienes podrán usar la aplicación y sus productos financieros de la misma manera habitual. La organización enfatizó que los servicios más utilizados como el envío y la recepción de dinero, recargas, solicitudes de recursos y otras funcionalidades seguirán disponibles tal como hasta el momento. De igual manera, la opción de retirar efectivo, de manera gratuita, en la red de cajeros y corresponsales Bancolombia, se mantiene vigente.

Nequi también hizo énfasis en que, con su nueva figura como compañía de financiamiento, estará bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, resalta que los depósitos de los usuarios estarán amparados por el seguro de depósito otorgado por Fogafín (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras), lo que proporciona una protección adicional a los clientes. La entidad resaltó asimismo su permanencia dentro del Grupo Cibest, considerado uno de los principales conglomerados financieros de Colombia.

Durante el proceso de transición, la plataforma advirtió a sus usuarios sobre el riesgo de fraudes. Nequi aclaró que no solicitará claves, códigos, datos personales ni información financiera a través de llamadas, mensajes de texto, enlaces externos o intermediarios. Subrayó que las comunicaciones oficiales únicamente serán informativas y se realizarán mediante la aplicación, el correo oficial y los canales autorizados por la empresa.

Por otro lado, reiteró que no será necesario realizar trámites ni actualizar datos para seguir utilizando los productos y servicios. Afirmó que esta transformación solo afecta la estructura jurídica de la empresa, por lo que su operación cotidiana para los clientes permanecerá inalterada durante la transición hacia su nueva etapa como compañía de financiamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios notarán los usuarios de Nequi tras la separación de Bancolombia?

De acuerdo con la información de Nequi, los usuarios no percibirán cambios en el funcionamiento habitual de la aplicación ni en los servicios que utilizan actualmente. Las opciones de enviar y recibir dinero, realizar recargas, solicitar productos financieros y retirar efectivo gratuito en los cajeros y corresponsales Bancolombia seguirán disponibles como hasta ahora, ya que el cambio solamente afecta la estructura jurídica de la compañía.

¿Qué significa que Nequi será vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y contará con seguro de Fogafín?

La vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia implica que Nequi estará sujeta a la supervisión del ente regulador encargado de proteger la estabilidad y seguridad del sistema financiero en el país. Por su parte, el seguro de depósito de Fogafín garantiza la protección de los recursos depositados por los usuarios, brindando respaldo frente a posibles eventualidades financieras, tal como señaló la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.