Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El subsidio económico dirigido a millones de adultos mayores en Colombia tendrá un ajuste importante, según informó Abelardo De La Espriella, presidente electo. Su gobierno ha expuesto la intención de aumentar el beneficio mensual hasta una cifra de 400.000 pesos, como parte de una promesa para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor. Sin embargo, esta medida solo se materializará una vez se logre estabilizar la situación financiera de ese mismo programa, la cual pasa por difíciles momentos, de acuerdo con el mandatario entrante.

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De La Espriella explicó que actualmente los recursos asignados para el programa solo alcanzan hasta el mes de julio. Existe un faltante considerable, calculado en 3,2 billones de pesos. Este déficit pone en riesgo los pagos a más de tres millones de personas de la tercera edad entre agosto y diciembre, lo que hace indispensable encontrar fuentes de financiación adicionales para cumplir con las obligaciones del Estado durante el segundo semestre del año. Así, según el presidente electo, los esfuerzos iniciales de su administración se concentrarán en asegurar que esos recursos estén disponibles y se mantenga el flujo de pagos para todos los beneficiarios.

La propuesta de elevar el subsidio mensual representa, para De La Espriella y su equipo, una prioridad social. Han anunciado que trabajarán intensamente para fortalecer el programa Colombia Mayor luego de superar el desequilibrio presupuestal actual. Para lograrlo, la futura directora del Departamento para la Prosperidad Social, Sandra Suárez, junto con el próximo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, asumirán la responsabilidad de gestionar y obtener los recursos necesarios. Esta dupla será clave para desarrollar estrategias financieras y garantizar la sostenibilidad del programa, así como para avanzar hacia el aumento proyectado del subsidio.

De acuerdo con la información presentada, el incremento en el subsidio y la estabilidad financiera del programa dependen de la capacidad del próximo gobierno para solventar el déficit existente y encontrar mecanismos efectivos de financiación. Así, los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor estarán atentos al desarrollo de estas gestiones, en espera de que el compromiso social anunciado por De La Espriella se traduzca en mejoras concretas en su calidad de vida.

¿Cuándo se implementará el aumento del subsidio para adultos mayores según De La Espriella?

De acuerdo con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, el incremento del subsidio mensual hasta 400.000 pesos para adultos mayores solo se llevará a cabo cuando las finanzas del programa Colombia Mayor se estabilicen y se logren cubrir los recursos faltantes estimados en 3,2 billones de pesos.

¿Quiénes serán los encargados de conseguir los recursos para financiar el programa Colombia Mayor?

Según De La Espriella, Sandra Suárez, quien será la directora del Departamento para la Prosperidad Social, y Miguel Gómez, designado ministro de Hacienda, tendrán el encargo de encontrar los recursos necesarios para asegurar la continuidad de Colombia Mayor y viabilizar el aumento del subsidio a adultos mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.