Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este 3 de agosto otorgar la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, agrupación que impulsó la candidatura de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República. Esta decisión fue tomada por la Sala Plena del CNE con una clara mayoría de seis magistrados a favor y solo uno en contra, según se precisa en el comunicado oficial. La ponencia, presentada por el magistrado Alfonso Campo, argumentó que Defensores de la Patria cumplió todos los requisitos constitucionales y legales para transformarse en partido político en Colombia. El respaldo popular obtenido en las urnas fue el factor central para alcanzar este reconocimiento.

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En el documento aprobado por el CNE, se resalta que la dupla compuesta por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo sumó 12.960.166 votos durante la segunda vuelta presidencial, celebrada el pasado 21 de junio. De acuerdo con la autoridad electoral, ese número de sufragios evidencia una representación y legitimidad ciudadana suficiente, justificación clave para conceder la personería jurídica a la colectividad. La decisión también fue sustentada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que previamente permitió el acceso a la personería jurídica para otros movimientos en situaciones similares. La ponencia alude específicamente a Colombia Humana, que obtuvo este reconocimiento después de la contienda presidencial de 2018, y a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, acreditada en 2022 tras un resultado destacado en presidenciales.

Los magistrados destacaron que, si ya se ha dado personería jurídica a movimientos cuyos candidatos presidenciales llegaron en segundo lugar —para garantizar el derecho a ejercer la oposición política—, con mayor razón debe extenderse el mismo derecho al grupo político que resultó ganador en la contienda nacional, como es Defensores de la Patria. Ahora, con el aval del CNE, esta nueva colectividad será formalmente inscrita en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM), lo cual habilita el acceso a recursos estatales, la organización de estructuras propias en departamentos y municipios, así como la facultad de presentar y avalar candidatos en futuras elecciones regionales, previstas para octubre de 2027.

Este reconocimiento tiene un peso adicional en el actual reacomodo de fuerzas dentro de la derecha colombiana, situación marcada por discrepancias políticas y de liderazgo entre líderes del partido Centro Democrático y sectores vinculados a De La Espriella. Además, este nuevo estatus fortalece el escenario institucional y político del presidente electo, quien previamente había llegado a la Casa de Nariño con el respaldo de un Grupo Significativo de Ciudadanos y el coaval de Salvación Nacional, y que ahora contará con una estructura partidista propia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la personería jurídica concedida al movimiento Defensores de la Patria?

La personería jurídica permite que Defensores de la Patria pase de ser un movimiento ciudadano a un partido con derechos y deberes formales. Esto les da acceso a recursos de financiación estatal, la capacidad de registrar candidatos propios en elecciones y la posibilidad de participar en la organización política nacional, como se explicó en la decisión del CNE sobre este caso.

¿Qué significa el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM) en Colombia?

El Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM) es un registro oficial en el que se inscriben todas las entidades políticas con personería jurídica en Colombia. Estar inscrito en el RUPYM habilita a los partidos a operar legalmente, participar en elecciones y recibir financiación estatal de acuerdo con lo señalado por el Consejo Nacional Electoral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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