El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó Villa Adelaida en Bogotá como la resignificación de un lugar que toma un segundo aire para las oportunidades a nivel nacional.

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Yannai​ Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes, lideró el evento de apertura con diseñadores, artistas, artesanos, emprendedores, investigadores e instituciones culturales, donde las expectativas de cara al futuro son claras.

“Inauguramos Villa Adelaida Centro Nacional de Diseño e Innovación Cultural. Nuestro nuevo espacio público para las Artes, las Culturas y los Saberes en el corazón de Bogotá será el primer centro publico para artistas del diseño, arquitectura, moda, innovación textil, joyería y nuevas tecnologías en Bogotá”.

La funcionaria resaltó desde sus redes sociales a los involucrados en esta apuesta que reconoce el diseño como motor de innovación, desarrollo económico y transformación social.

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“[Villa Adelaida es una] casa de Mincultura que con procesos de formación con la escuela de diseño LCI Bogotá y becas del Mincultura empieza a difuminar las fronteras entre norte y sur, entre cultura popular y alta cultura, entre pasado y futuro; casa en donde las regiones lleguen a Bogotá, que reconozca que en los tejidos, diseños y textiles biodegradables está también la memoria del país y que el futuro de las nuevas tecnologías se debe pensar desde la raíz.

De hecho, aprovechó para exaltar la recuperación de un espacio que ahora se convierte en un nuevo apoyo para los artistas en la capital colombiana.

“Gracias a la voluntad del Gobierno Nacional y la Sociedad de Activos Especiales se devuelven y resignifican espacios patrimoniales al servicio de las prácticas culturales”, reconoció Yannai​ Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes.

Villa Adelaida, Espacio de Diseño e Innovación es una nueva plataforma concebida para fortalecer el ecosistema creativo colombiano y proyectar el talento nacional hacia nuevos mercados, oportunidades y escenarios de circulación cultural.

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Villa Adelaida está ubicada en Carrera 7 #70-40 (ver mapa) de la capital colombiana. El espacio nació para la creación, la experimentación, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las economías culturales y creativas. El proyecto conecta saberes tradicionales, diseño contemporáneo, tecnologías emergentes y emprendimientos culturales para generar valor desde la creatividad. Es más que una casa patrimonial abierta al público. Funciona como punto de encuentro para diseñadores, artesanos, artistas, investigadores, empresas e instituciones que buscan construir nuevas formas de innovación cultural. Mediante formación, circulación, cocreación y visibilización, el espacio impulsa el crecimiento de los sectores creativos y posiciona el diseño colombiano en escenarios nacionales e internacionales. La jornada inaugural presentó exposiciones, experiencias participativas y procesos de creación en vivo. El momento más destacado fue el desfile de la colección De Mar a Mar. Esta última es una cocreación de los diseñadores afrocolombianos Shamyr Caicedo y Lía Samantha, junto a Juana Alicia Ruiz y las Tejedoras de Mampuján. La propuesta articuló memoria, identidad y saberes ancestrales del Caribe y el Pacífico colombiano. Los asistentes recorrieron exposiciones como Mantas Wayuushein, dedicada al oficio textil wayuu; El color de la coca, exploración artística de la hoja de coca a través de textiles y pigmentos; y Raíz Tumaco, muestra de colecciones de moda con enfoque formativo. La programación también contó con emprendimientos del Banco de Proyectos de Villa Adelaida, intervenciones artísticas, experiencias de serigrafía y arte digital e inmersivo. La inauguración de Villa Adelaida, liderada por Yannai​ Kadamani, cerró la jornada con una proyección de video ‘mapping’ del artista Guache, acompañada de cumbia psicodélica a cargo de DJ Román Cerezo. El Ministerio de Cultura busca de esta manera consolidar un ecosistema creativo que genere empleo, innovación y oportunidades para los creadores colombianos, fortaleciendo el diseño como sector estratégico del desarrollo cultural y económico del país.

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