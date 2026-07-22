El crecimiento del viche en el comercio colombiano tuvo un nuevo capítulo para asumir cada vez más protagonismo en el panorama cultural, al abrirle espacio a una tradición ancestral.

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Allí, el papel del Ministerio de las Culturas, bajo la batuta de Yannai Kadamani Fonrodona, resulta determinante para que este producto avance de cara a su formalización y venta en Colombia

Así como la ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes ha estado al frente de muchos procesos en su gestión, este paso tiene un factor muy significativo al representar parte de la historia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP)

Minculturas ha liderado el Comité Interinstitucional del Viche, que con el respaldo del DANE, la Federación Nacional de Departamentos, el INVIMA y la Vicepresidencia de la República, le permite al viche tener su propio código independiente para la certificación de precios.

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El número 70, que también honra la Ley de 1993 de protección a los derechos colectivos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), fue el asignado para este proceso determinante.