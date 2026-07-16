La vida cotidiana de Getsemaní, uno de los barrios más emblemáticos de Cartagena, alcanzó un nuevo reconocimiento a nivel nacional. La denominada ‘Vida de Barrio de Getsemaní’ fue incluida oficialmente en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, una decisión que busca proteger las prácticas, saberes, formas de convivencia y habitabilidad que han dado identidad a esta comunidad durante generaciones.

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¿Por qué la Vida de barrio de Getsemaní fue declarado patrimonio cultural inmaterial?

La entrega oficial de la Resolución No. 0350 del 5 de junio de 2026 se llevó a cabo en la Plaza de la Santísima Trinidad, un espacio considerado el corazón de la vida social y cultural del barrio. Durante el acto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes destacó el valor de las comunidades como guardianas del patrimonio vivo y reconoció una manifestación construida por los propios habitantes.

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La declaratoria convierte la Vida de Barrio de Getsemaní en un referente nacional por ser la primera manifestación de este tipo que reconoce la vida de barrio como patrimonio cultural inmaterial. El reconocimiento abarca expresiones como la solidaridad entre vecinos, la memoria colectiva, la tradición oral, las fiestas populares, los juegos tradicionales, las cocinas típicas, la habitabilidad, los oficios y la apropiación del espacio público.

“Con mi familia decidimos alejarnos por las condiciones económicas, pero gracias a esta resolución que hoy está recibiendo el barrio vamos a estar siempre aquí, porque ya es un compromiso. Vamos a seguir haciendo el Campeonato de Bola de Trapo en la que participa toda la diáspora de Getsemaní. Tenemos que seguir siendo resistentes”, comentó una local.

De igual manera, otro residente destacó el valor histórico de este barrio en la Ciudad Amurallada: “Es un barrio de centenas de años de existencia que es reconocido históricamente y turísticamente. Es la esencia misma de la cartageneidad. Aquí nació la insurgencia del pueblo cartagenero para que los españoles se fueran de nuestra tierra“, acotó.

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¿Cómo surgió la iniciativa para proteger el patrimonio de la Vida de barrio en Getsemaní?

Según explicó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, este proceso comenzó en 2019 gracias al trabajo de ocho organizaciones comunitarias y sociales que impulsaron la iniciativa como una herramienta para proteger la identidad cultural del sector frente a fenómenos como la turistificación, la gentrificación y la disminución de residentes tradicionales.

La ministra Yannai Kadamani resaltó la importancia de esta decisión al señalar que también reconoce la existencia de patrimonios urbanos construidos en los barrios de las ciudades. La funcionaria destacó que las prácticas culturales de Getsemaní han logrado mantenerse vigentes pese a las transformaciones económicas y sociales que ha vivido el territorio.

El reconocimiento llegó después de varios años de trabajo técnico y comunitario. Tras recibir el aval inicial del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en 2020, entre 2021 y 2025 se desarrolló un proceso de concertación y formulación del Plan Especial de Salvaguardia, acompañado por el Ministerio de las Culturas. Finalmente, en septiembre de 2025, el Consejo aprobó por unanimidad la inclusión de la manifestación en la lista nacional.

Uno de los aspectos más destacados del plan es su enfoque de patrimonio integrado. Este modelo articula la protección de las tradiciones culturales con instrumentos de planificación territorial como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena y el Plan de Ordenamiento Territorial.

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Con esta declaratoria, el Gobierno nacional busca fortalecer la protección del patrimonio vivo y respaldar a las comunidades que preservan las expresiones culturales que hacen parte de la identidad de Colombia.

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