El turismo biocultural en San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúa ganando protagonismo como una alternativa para fortalecer las economías locales, proteger el patrimonio cultural y promover experiencias sostenibles para visitantes nacionales e internacionales. Esta apuesta recibió un nuevo impulso con la firma de un Acuerdo de Voluntades liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el marco del lanzamiento de ‘País Raíz’.

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La iniciativa reúne a entidades públicas, organizaciones comunitarias, representantes del sector turístico y aliados estratégicos con el propósito de fortalecer las rutas de turismo biocultural que han surgido en el archipiélago a partir de la identidad raizal y la estrecha relación entre cultura y naturaleza.

Según informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el acuerdo busca fortalecer proyectos que ya funcionan en el territorio mediante procesos de formación, asistencia técnica, acompañamiento, promoción y posicionamiento de experiencias turísticas que destacan la riqueza cultural y ambiental de San Andrés.

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Uno de los objetivos principales es mejorar la calidad de la oferta turística, ampliar las capacidades de los actores locales y consolidar modelos de gestión comunitaria que permitan convertir el patrimonio cultural y natural en una fuente sostenible de ingresos para las comunidades.

“Este proyecto nos ayuda a ver más las riquezas que podemos encontrar en cada punto turístico y estrategico que hay en nuestro departamento. ‘País Raíz’ nos ha ayudado también a vernos a nosotros más allá de solo las fotos y las playas y que hay experiencias que pueden quedar plasmadas en los visitantes que vienen a San Andrés”, comentó un local de la isla.

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Cultura raizal, gastronomía y naturaleza: la apuesta turística del archipiélago

La ministra Yannai Kadamani señaló que la estrategia busca reconocer la diversidad cultural del país y fortalecer iniciativas construidas desde los territorios. La funcionaria destacó que ‘País Raíz’ representa una oportunidad para impulsar el bienestar de las comunidades a partir de sus conocimientos, tradiciones y expresiones culturales.

Las rutas de turismo biocultural en San Andrés integran elementos clave de la cultura raizal como la lengua creole, la gastronomía tradicional, la música, los oficios, la memoria colectiva y diversas prácticas culturales que forman parte de la identidad del archipiélago. A esto se suma la riqueza de sus ecosistemas, uno de los principales atractivos para quienes visitan la región.

De acuerdo con la cartera de Cultura, estas experiencias permiten diversificar la oferta turística de San Andrés más allá del tradicional turismo de sol y playa, promoviendo actividades centradas en el patrimonio cultural, la sostenibilidad y el contacto con las comunidades locales.

Turismo sostenible: la estrategia para impulsar empleo y economías locales

‘País Raíz’ hace parte de la estrategia nacional de turismo biocultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que entre 2022 y 2026 cuenta con una inversión superior a los 17.000 millones de pesos. Esta estrategia permitió consolidar y fortalecer once rutas en departamentos y regiones como La Guajira, Guaviare, Santa Marta, el Alto Magdalena y el archipiélago de San Andrés, beneficiando directamente a más de 150 agentes culturales mediante procesos de formación, asistencia técnica, dotaciones y estrategias de posicionamiento comercial.

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Con la firma de este acuerdo, San Andrés busca consolidarse como uno de los principales referentes de turismo cultural y turismo sostenible en Colombia, promoviendo oportunidades económicas para las comunidades y la protección de los saberes ancestrales que hacen único al territorio.

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