Durante los últimos cuatro años, Colombia impulsó una estrategia para posicionar la cultura como un eje de cooperación, desarrollo y presencia internacional. La apuesta permitió ampliar la participación del país en escenarios globales y consolidar nuevas oportunidades para artistas, gestores culturales y comunidades dentro y fuera del territorio nacional.

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Según informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entre 2022 y 2026 se movilizaron más de $ 8.000 millones en cooperación internacional, se apoyaron 238 procesos artísticos y culturales y se fortalecieron 60 iniciativas lideradas por colombianos residentes en el exterior. Además, se formalizaron 16 alianzas internacionales y proyectos nacionales llegaron a más de veinte países.

Uno de los principales avances fue la puesta en marcha del Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo, una estrategia pública orientada a facilitar el acceso de artistas, organizaciones y comunidades a espacios internacionales. Entre 2025 y 2026, esta herramienta movilizó más de $ 6.100 millones y respaldó procesos de circulación, creación, investigación y formación en distintos continentes.

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La estrategia también incorporó por primera vez a la diáspora cultural colombiana dentro de la política pública. A través de apoyos específicos, decenas de proyectos liderados por colombianos en el exterior fortalecieron redes de trabajo, cooperación e intercambio cultural, con el propósito de ampliar la presencia del país en diferentes territorios.

De acuerdo con el ministerio cultural, otro de los resultados destacados fue el fortalecimiento de la participación de Colombia en organismos multilaterales vinculados al patrimonio y las políticas culturales. Durante este periodo, el país integró instancias de la Unesco relacionadas con la protección y restitución de bienes culturales, lo que amplió su capacidad de incidencia en discusiones internacionales sobre memoria, patrimonio y justicia cultural.

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La presencia colombiana también se hizo visible en espacios como Mondicult 2025, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde compartió experiencias relacionadas con educación artística y formación para el futuro.

Partería Afro del Pacífico y los Cuadros Vivos de Galeras, patrimonio de la Unesco

En materia de reconocimiento internacional, la Partería Afro del Pacífico colombiano y los Cuadros Vivos de Galeras ingresaron a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A esto se sumó el Premio Internacional Unesco-Jeonju 2024 otorgado al sistema de conocimiento indígena Jaguares de Yuruparí, una distinción sin precedentes para una manifestación cultural colombiana.

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La estrategia también abrió nuevas rutas de cooperación con África y permitió compartir experiencias colombianas en países como Senegal y República Dominicana. Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, estos avances reflejan una transformación de fondo: la cultura pasó de ser un componente complementario de la acción exterior a convertirse en una herramienta de liderazgo internacional y cooperación entre naciones.

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