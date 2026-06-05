Bogotá suma un nuevo festival a su agenda cultural. Del 4 al 8 de junio, el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes, en cabeza de la ministra Yannai Kadamani, realizará ‘De lo sagrado universal’, un encuentro artístico que reunirá a 28 compañías y artistas nacionales e internacionales en escenarios de la capital y otras ciudades del país.

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La programación incluye 27 funciones, de las cuales 23 serán gratuitas, con propuestas que van desde la danza contemporánea y el teatro experimental hasta músicas tradicionales de pueblos indígenas, góspel de San Andrés y expresiones artísticas provenientes de Europa, Asia, África y América Latina.

Uno de los nombres más destacados es el del alemán Heiner Goebbels, considerado una de las figuras más influyentes de las artes escénicas contemporáneas. El creador presentará en Bogotá el estreno mundial de ‘Do remember do you no I don’t’ una obra concebida especialmente para el Teatro Colón.

El ministerio también acotó que el festival también contará con la participación de los Istanbul Whirling Dervishes de Turquía, custodios de la tradición sufí; la reconocida Compañía Hervé Koubi de Francia; la cantante india Vasundhara Das; y artistas de Benín, Brasil, Cuba, Chile y Estados Unidos.

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La apuesta colombiana tendrá igualmente un papel central. Participarán agrupaciones y creadores como Álvaro Restrepo, el Teatro La Candelaria, María Mulata, el Coro Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Corporación Cultural Jayeechi de La Guajira, el Colectivo Rampira de Tumaco y el Celis Family Gospel Choir de San Andrés, entre otros.

Más allá de los escenarios tradicionales, el festival se extenderá a museos, iglesias, espacios comunitarios y teatros de Bogotá, además de llegar a ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Leticia, Pasto, Quibdó, Riohacha, Valledupar y Envigado.

Según el Ministerio de las Culturas, el encuentro busca explorar la relación entre el arte, la espiritualidad, el territorio y las distintas formas de entender lo sagrado desde múltiples culturas y tradiciones.

Además de las presentaciones artísticas, el público podrá participar en conversaciones, talleres y actividades de mediación que acompañarán la programación.

La agenda completa estará disponible en los canales oficiales del Centro Nacional de las Artes y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (@eneldelia)

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