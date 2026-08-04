Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Superintendencia Nacional de Salud, organismo encargado de la vigilancia y control sobre la prestación de servicios de salud en Colombia, confirmó la apertura de una nueva sede en Pereira. El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Salud, Juan David Duque, quien expresó que la medida responde a preocupaciones reiteradas sobre la gestión que han tenido tanto la Secretaría de Salud de la ciudad como la del departamento de Risaralda, según lo reportado por El Diario.

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Durante su visita a la región, el funcionario fue enfático al explicar los motivos que llevaron a la entidad a tomar esta decisión. De acuerdo con Duque, la gestión de las secretarías de Salud de Pereira y Risaralda “ha sido tan cuestionable a los ojos de la Superintendencia” que se hace necesario intensificar los procesos de inspección, vigilancia y control sobre lo que está ocurriendo en estos territorios. La prioridad, según lo expresado, es detectar fallas en la administración y garantizar que los ciudadanos reciban atención efectiva y de calidad en sus servicios de salud.

El proceso de apertura de esta nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra actualmente en la etapa de búsqueda del inmueble en el que funcionará la oficina. Si se cumplen los cronogramas previstos por la entidad, se estima que la sede podrá empezar a operar en aproximadamente 60 días. Este espacio no solo brindará atención presencial para que los usuarios puedan presentar de manera directa sus quejas y denuncias por la mala prestación del servicio, sino que también permitirá que se agilice la gestión y seguimiento de los casos reportados.

Sumado a lo anterior, la oficina en Pereira dispondrá de un equipo de auditores cuya función será realizar un monitoreo constante sobre la gestión de las autoridades de salud municipales y departamentales. Esta acción busca reforzar el control de la Superintendencia y su presencia en el Eje Cafetero, con el objetivo de responder de manera más eficiente a las reclamaciones de los usuarios y garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud ofrecidos en Pereira y Risaralda.

En definitiva, la iniciativa representa un paso importante para mejorar el acompañamiento institucional y dar respuesta efectiva a las preocupaciones de la ciudadanía sobre la salud, en una región donde las quejas han sido constantes según información oficial.

¿Cuándo comenzará a funcionar la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira?

De acuerdo con lo anunciado por Juan David Duque, superintendente nacional de Salud, la entidad prevé que la nueva oficina en Pereira iniciará operaciones en un plazo aproximado de 60 días, siempre que se logre encontrar oportunamente el inmueble adecuado para su funcionamiento.

¿Cuál será el papel de la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira?

La oficina de la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira servirá como punto de atención presencial para recibir quejas de los usuarios y contará con un equipo de auditores encargado de ejercer control y seguimiento permanente a la gestión de las autoridades de salud tanto municipales como departamentales en Risaralda, según lo indicó el propio superintendente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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