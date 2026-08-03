Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La numismática, disciplina que estudia y colecciona billetes y monedas, fue el hilo conductor del VII Encuentro Nacional de Coleccionistas realizado en Pereira, según reporta El Diario. Este evento reunió a cerca de 45 expositores de diversos lugares como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Pereira, quienes distribuyeron sus tesoros en 35 mesas, permitiendo al público hacer un recorrido histórico a través de piezas que abarcan desde ejemplares emitidos antes de la creación del Banco de la República hasta monedas y billetes de países extintos.

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Juan Esteban Zuluaga, presidente de la Sociedad de Coleccionistas del Eje Cafetero, explicó para El Diario que cada moneda y cada billete son testigos del contexto social, político y económico en el que fueron creados. Estas piezas, con sus personajes, paisajes y elementos de seguridad, son vehículos de memoria que permiten interpretar la historia y la identidad de las naciones.

Dentro de las colecciones destacadas hubo billetes certificados por compañías especializadas de Estados Unidos, ejemplares de la Alemania nazi y piezas emitidas por bancos privados antes de 1923. También tuvo relevancia un inusual billete conmemorativo de Bahamas sobre el descubrimiento de América, que ilustra tanto especies autóctonas como la ruta de las carabelas.

Daladier Morales, reconocido coleccionista, resaltó el caso del medio peso provisional emitido hacia 1946. Ante la falta de monedas de 50 centavos, el Banco de la República optó por partir billetes de un peso y ponerles un sello oficial, lo que convirtió estas piezas en objetos de gran valor y dificultad para los aficionados al coleccionismo nacional. Asimismo, Morales subrayó la función de los billetes como testimonio del patrimonio, como ocurre con el billete de 200 pesos cafetero que circuló entre 1974 y 1982, cuyo reverso retrata la labor del campesino cafetero colombiano.

El interés de los coleccionistas abarca temáticas diversas: algunos buscan billetes de distintos países; otros, aquellos que muestran personajes históricos, aves, flores, animales, puentes o emisiones de épocas específicas. Según indicó Luis Alfonso Uribe, con más de dos décadas en este arte, estos eventos desempeñan un papel fundamental en la conservación de piezas fuera de circulación y subrayan el valor de los billetes físicos como memoria de la evolución social, incluso en tiempos dominados por medios de pago electrónicos.

La numismática, como afirmó Zuluaga, es una derivación de la historia en la que cada pieza revela cómo han cambiado las sociedades, desde los personajes impresos hasta los elementos de seguridad utilizados a lo largo del tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el valor histórico de los billetes y monedas exhibidos en el Encuentro Nacional de Coleccionistas?

El valor histórico de los billetes y monedas exhibidos radica en su capacidad para reflejar momentos clave de la evolución política, social y económica de Colombia y otros países. Cada pieza es testimonio de su época, evidencia decisiones gubernamentales y conserva imágenes que interpretan la identidad y los valores de la sociedad en la que circularon, de acuerdo con testimonios de los organizadores y coleccionistas citados por El Diario.

¿Qué es la numismática y por qué es importante para la conservación del patrimonio?

La numismática es la disciplina dedicada al estudio y colección de monedas y billetes. Su importancia para la conservación del patrimonio radica en que permite rescatar, estudiar y preservar piezas que documentan la historia de las sociedades, proporcionando información sobre personajes, eventos, iconografía y avances tecnológicos en la fabricación de dinero, como destacaron los expertos consultados por El Diario en el encuentro de Pereira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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