Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un equipo de científicos llevó a cabo una investigación durante ocho meses en la República Democrática del Congo y Zambia para analizar cómo los bonobos y chimpancés se relacionan después de episodios de conflicto o angustia. El grupo esperaba encontrar que el contacto físico luego de una pelea fuera un mecanismo de reconciliación; no obstante, lo que sorprendió a los investigadores fue la frecuencia con la que estos primates intercambiaban gestos amistosos de contacto antes de competir por recursos como la comida. Se abrazaban, se tomaban de la mano, se besaban y compartían otros gestos afiliativos, aun cuando no había señales previas de tensión. Este hallazgo llevó al equipo a cambiar su enfoque y preguntarse si ese contacto servía, en realidad, para prevenir agresiones antes de que ocurrieran.

Sigue a PULZO en Discover

Según la publicación de The Royal Society, el grupo observó a 124 bonobos y chimpancés en dos santuarios, utilizando la prueba del “columpio del cacahuete”, en la que varios animales compiten por cacahuetes caídos en una pequeña zona compartida. Durante cinco minutos antes de liberar la comida, los investigadores registraron todos los contactos físicos, como abrazos, besos y apretones de mano. Los resultados mostraron que los individuos que intercambiaron más gestos de contacto previo tendían a compartir la comida con mayor tolerancia, permaneciendo juntos más tiempo y mostrando menos conflictos. De acuerdo con los investigadores, estos gestos actúan como señales de “tranquilización” al comunicar la ausencia de intenciones agresivas.

El estudio diferenció las formas en que cada especie usa el contacto: las hembras de bonobo realizaron estos gestos principalmente entre ellas, en tanto que los chimpancés lo hicieron sobre todo entre machos. Además, los chimpancés mostraron comportamientos más arriesgados, como introducir la mano en la boca de otro, interpretados como señales de confianza y vulnerabilidad. Se evidenció también que la tolerancia no depende solo de la especie, sino del contexto social del grupo.

Los autores, Jake Brooker de la Universidad de Utrecht y Zanna Clay de la Universidad de Durham, resaltan en The Conversation que el contacto físico es una de las formas más antiguas de comunicación en mamíferos sociales, incluidos los humanos. Citan estudios que demuestran que el tacto, desde la infancia hasta la adultez, tiene efectos psicológicos y sociales, como reforzar la cooperación y reducir la percepción de amenaza. Ejemplos en el deporte y en situaciones cotidianas humanas indican que gestos como un apretón de manos ayudan a la cooperación e incluso a la gestión emocional en momentos de tensión. Para los investigadores, esos paralelos sugieren que el contacto físico como mecanismo de paz ha existido mucho antes de la evolución del ser humano y sigue siendo fundamental en las relaciones sociales.

¿Cómo ayuda el contacto físico a prevenir conflictos en bonobos y chimpancés según el estudio?

De acuerdo con la investigación citada en The Royal Society, el contacto físico previo a situaciones de competencia, como compartir comida, actúa como un mecanismo preventivo para evitar conflictos, al transmitir confianza y reducir la tensión entre individuos. Este comportamiento, llamado “tranquilización”, indica la ausencia de intenciones agresivas y aumenta la tolerancia social en ambos grupos de primates.

¿Cuál es el significado del término “tranquilización” en el contexto de la investigación con primates?

El término “tranquilización”, utilizado por los autores del estudio, hace referencia a un tipo de contacto físico breve que se produce antes de una situación potencialmente tensa, con el objetivo de disminuir la incertidumbre y comunicar intenciones pacíficas. No debe confundirse con la reconciliación posterior a un conflicto, sino que actúa de forma preventiva en las relaciones sociales de los bonobos y chimpancés.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.