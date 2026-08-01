Por: El Espectador

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En medio de la vida cotidiana, parece que la tristeza se ha vuelto protagonista. En las calles, ascensores, medios de transporte, colegios, universidades y centros comerciales, es habitual encontrar personas con semblantes afligidos. Esta presencia abrumadora de la tristeza invita incluso a pensar que atravesamos una auténtica "epidemia de la tristeza", una sensación colectiva que se filtra en conversaciones cargadas de miedo y desaliento. En ese contexto, cobra vigencia la visión sombría que se encuentra en versos como los de Porfirio Barba Jacob, quien en su poema ‘Canción de la vida profunda’ describe estados del alma en los que ni siquiera la divinidad parece capaz de consolar el dolor humano.

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No obstante, el texto destaca que, aunque la tristeza embellecida por el arte puede parecer estéril, en realidad encierra una fecunda profundidad. En ella se exploran el paso del tiempo, la oscuridad, los dolores personales y colectivos, así como el enfrentamiento ante la impotencia existencial. Es importante, según se plantea, preguntarse por el origen del sufrimiento actual: ¿duele la vida a causa de problemas reales del mundo —como el cambio climático, los conflictos bélicos, el racismo, la destrucción ambiental, la violencia de género y la exclusión— o se trata más bien de un dolor impuesto por una sociedad consumista?

El texto señala que gran parte del sufrimiento contemporáneo no surge de injusticias verdaderas, sino de una insatisfacción artificial promovida por una sociedad orientada al consumo, tal como teoriza el filósofo Byung-Chul Han, citado en el artículo. En este escenario, muchas personas sufren por no alcanzar metas de éxito asociadas al dinero, el poder, la popularidad o la aceptación, objetivos determinados por una cultura que busca convertirnos en simples consumidores. Así, se concluye que el dolor puede alejarnos de lo verdaderamente relevante y volvernos esclavos de deseos fabricados.

En contraste, la tristeza auténtica puede ser un espacio de contemplación y crecimiento interior. El artículo rescata la postura de Simone Weil, quien en sus ‘Cuadernos’ afirma que la disciplina sobre uno mismo reduce la necesidad de disciplinas externas. De este modo, el trabajo interno y el diálogo consigo mismo ayudan a distinguir entre un sufrimiento profundo y otro superficial, marcado por comparaciones insustanciales o carencias impuestas por la moda social. Finalmente, se abre el interrogante sobre si el dolor que experimentamos hoy tiene raíces genuinas o si, como ironiza un migrante en ‘La parcela’ de Alejandro Simón Partal, “no hay ninguna razón para estar triste”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se habla de una epidemia de la tristeza en la actualidad?

El término "epidemia de la tristeza" se utiliza para describir la sensación generalizada de desánimo y aflicción que parece afectar a muchas personas en los espacios públicos y privados de la vida contemporánea, según describe el texto. Esta percepción se refleja tanto en los rostros que se observan en la calle como en las conversaciones donde predominan el temor y la insatisfacción, mostrando una tristeza casi colectiva que trasciende lo individual.

¿En qué se diferencia la tristeza auténtica del sufrimiento inducido por la sociedad de consumo?

De acuerdo con el artículo, la tristeza auténtica proviene de causas profundas y humanas, como la injusticia, el dolor histórico o el sufrimiento ante el mundo; en contraste, el sufrimiento inducido por la sociedad de consumo surge de deseos o necesidades fabricadas, como no tener suficiente éxito, poder o aceptación, que no responden a problemas reales, sino a expectativas creadas por el entorno social y económico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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