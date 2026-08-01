Por: EL PILON SA

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La Fiscalía General de la Nación reconstruyó de manera detallada los últimos momentos de vida de Yasleidis María Martínez Jiménez, una mujer de 31 años que fue asesinada en un sector rural entre Valledupar y La Paz. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia y citada por el fiscal a cargo del caso, este proceso se basó en videos de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios reunidos en la investigación. Este material permitió esclarecer la secuencia de hechos, resaltando la responsabilidad de Óscar Eduardo Rodríguez Amaya, quien aceptó su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado.

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Según lo relató el representante del ente investigador, la noche del 19 de julio de 2026, Martínez Jiménez y Rodríguez Amaya permanecieron en un establecimiento público ubicado en el barrio Primero de Mayo, en la ciudad de Valledupar. "Entre las 8 de la noche del 19 de julio de 2026, la señora se encontraba en el establecimiento público ubicado en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. Ella se encontraba departiendo con el señor Oscar Eduardo Rodríguez Amaya. Siendo las 00:15 salen del lugar antes mencionado hacia el municipio de La Paz", explicó el fiscal, revelando cómo ambos compartieron varias horas antes de retirarse juntos.

La cronología presentada por la Fiscalía continuó con su desplazamiento hacia la vereda Las Casitas. Fue en la curva del Salguero donde ocurrió la tragedia: la pareja se estacionó e inició una discusión. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, en medio de esa disputa, Rodríguez Amaya sometió y asfixió a la víctima. Luego, movió el cuerpo hasta una cerca, lo pasó al interior de un potrero y lo arrastró entre 10 y 15 metros antes de abandonarlo en el lugar.

La investigación también detalló los pasos posteriores de Rodríguez Amaya. Después del crimen, retornó a su residencia en La Paz, donde intentó atentar contra su vida. El fiscal indicó que fueron sus familiares quienes acudieron en su auxilio y lo trasladaron a un centro asistencial.

Respecto al móvil del crimen, la Fiscalía concluyó que se trataría de una razón pasional, pues en la pareja existían problemas de celos previos. Finalmente, gracias a la contundencia de las pruebas presentadas, Rodríguez Amaya aceptó su responsabilidad penal por feminicidio agravado y quedó sujeto a medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, como lo confirmó el ente investigador.

¿Cómo logró la Fiscalía General de la Nación reconstruir los últimos minutos de Yasleidis Martínez Jiménez?

La Fiscalía reconstruyó lo ocurrido analizando videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, lo que permitió establecer una cronología precisa de los hechos y confirmar la responsabilidad del agresor, Óscar Eduardo Rodríguez Amaya.

¿Qué significa feminicidio agravado según la Fiscalía General de la Nación?

En este contexto, feminicidio agravado se refiere al asesinato de una mujer perpetrado por motivos relacionados con su género y bajo circunstancias especialmente graves, como ocurrió con Yasleidis Martínez Jiménez, cuyo crimen fue causado por razones pasionales y celos, según el fiscal del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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