Por: El Espectador

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Ocho personas fueron detenidas por la Policía Metropolitana de Bogotá, después de una operación ejecutada en la localidad de Usaquén, específicamente en el barrio Toberín. Estas personas son señaladas de integrar una presunta estructura dedicada al hurto mediante la modalidad de fleteo, término usado para describir robos que se cometen tras retirar dinero en bancos, así como a otros robos en sectores comerciales y bancarios de la ciudad, según información oficial entregada por la Policía.

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La operación se puso en marcha luego de que las autoridades recibieran información sobre los movimientos de este grupo delincuencial a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió orquestar el seguimiento que condujo a las capturas. De acuerdo con el informe de la Policía, los sospechosos utilizaban dos vehículos diferentes: un taxi y una camioneta tipo van. El uso alternado de estos automóviles les habría permitido evadir los controles policiales y así perpetrar los delitos sin levantar sospechas mientras se desplazaban por distintas zonas de la ciudad.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de dos revólveres, munición de diferentes calibres y ocho teléfonos celulares. Todos estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades y serán fundamentales como material probatorio en el proceso de investigación que ahora se adelanta. La Policía también informó que los capturados podrían estar involucrados no solo en hurtos a personas y establecimientos bancarios y comerciales, sino que se investiga una posible relación con delitos cometidos contra carros de valores, hipótesis que actualmente es objeto de verificación por parte de los investigadores.

Luego de la detención, las ocho personas quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras avanzan las diligencias para determinar su relación con otros hechos delictivos en Bogotá. Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe reportando cualquier actividad sospechosa mediante la línea 123 o acudiendo al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y contribuir a la disminución de delitos en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las pruebas incautadas tras las capturas por fleteo en Usaquén?

Tras el operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá en Usaquén, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres y ocho teléfonos celulares. Estos elementos, encontrados en posesión de los capturados, serán utilizados como evidencia clave dentro de la investigación judicial que se adelanta sobre los hurtos cometidos en diferentes sectores de la ciudad.

¿Por qué los capturados por hurto en Bogotá fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación?

Las ocho personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación porque enfrentan cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La Fiscalía es la entidad encargada de investigar y judicializar estos delitos en Colombia, lo que garantiza el cumplimiento del debido proceso y la continuación de la investigación sobre la posible participación de los capturados en otros crímenes recientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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