Por: Portal Bogotá

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En el mes de julio, Bogotá logró un balance considerado contundente en la lucha contra la delincuencia, capturando a 3.414 personas en diferentes operativos. Así lo dieron a conocer la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Fiscalía General de la Nación, entidades que coordinaron sus acciones para enfrentar diversas modalidades delictivas en la capital.

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Uno de los casos más destacados fue la captura de alias ‘Maracucho’, presunto cabecilla de la organización criminal conocida como ‘Tren de Aragua’ en el centro de Bogotá, específicamente en las localidades de Santa Fe y Los Mártires. Esta detención fue resultado de una investigación adelantada durante un año, en la que se emplearon agentes encubiertos, interceptaciones de comunicaciones y vigilancias. De acuerdo con las autoridades, ‘Maracucho’ estaría detrás de extorsiones a vendedores informales, comerciantes y trabajadoras sexuales, así como del alquiler de armas y la coordinación de hurtos, extorsiones y homicidios selectivos.

Junto a ‘Maracucho’, las autoridades capturaron a otros seis presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’, señalados de delitos como extorsión y desaparición forzada. Según información oficial, la organización concentraba su accionar criminal en sectores de Kennedy y Chapinero, afectando zonas como Bellavista, Patio Bonito, Corabastos y el parque Llano Grande, así como Pardo Rubio, Bosque Calderón y el sector de los Hippies.

Entre los resultados también se destaca la judicialización de Foster Martinson, ciudadano británico acusado de feminicidio contra una mujer de 36 años en el barrio Chicó, en el norte de la ciudad. Según la Fiscalía General de la Nación, Martinson fue imputado por feminicidio agravado y destrucción de pruebas, aunque no aceptó los cargos.

Otra operación importante permitió la detención en Suba de una pareja de ciudadanos venezolanos investigados por explotar sexualmente a su hija menor de edad mediante plataformas digitales, práctica detectada desde septiembre de 2022 y con presuntas conexiones internacionales. Esta acción contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Embajada de Australia, mostrando la articulación entre entidades nacionales e internacionales.

Además, fue desarticulada la banda delincuencial ‘Los Seguros’, dedicada al tráfico de estupefacientes y tortura en el sector Siete de Agosto. Se identificó como cabecilla a alias ‘Marcela’, conocida como ‘La Madre’, y como su segundo al mando a alias ‘Millos’. La organización utilizaba la violencia extrema para mantener el control sobre sus integrantes.

Finalmente, en un operativo conjunto contra el hurto de gas natural, se descubrieron manipulaciones ilegales en la UPZ Zona Industrial de Puente Aranda, donde cuatro personas fueron capturadas en flagrancia y cuatro establecimientos suspendidos. Esta intervención tuvo el acompañamiento técnico de la empresa Vanti.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales operativos de seguridad en Bogotá en julio?

Durante julio, las autoridades, coordinadas por la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo operativos que resultaron en la captura de 3.414 personas. Entre los casos más relevantes están la captura de ‘Maracucho’ y otros miembros del ‘Tren de Aragua’, la desarticulación de ‘Los Seguros’, la judicialización de un ciudadano británico por feminicidio, y la operación contra el hurto de gas natural en Puente Aranda.

¿Qué delitos enfrentaron las bandas capturadas en Bogotá según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las bandas y personas capturadas enfrentan delitos como extorsión, homicidio, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, apoderamiento de hidrocarburos y explotación sexual infantil. Las investigaciones señalaron a los detenidos como responsables de actividades violentas y coordinadas en zonas específicas de la ciudad.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.