Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero, conocido como CEFE Chapinero, anunció a la ciudadanía el cierre temporal de su complejo de natación. Esta medida, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, responde a la necesidad de realizar mantenimientos generales en las instalaciones. El cierre está programado desde el primero hasta el 21 de agosto de 2026, y afectará todos los servicios acuáticos ofrecidos en los pisos 8, 9 y 10 del edificio, donde se sitúan la piscina semiolímpica y dos piscinas recreativas.

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Durante este periodo, las personas que frecuentan el complejo no podrán hacer reservas para prácticas libres ni agendar clases de natación o actividades acuáticas. Esta suspensión de actividades responde, según la entidad, a la importancia de garantizar condiciones óptimas de seguridad, higiene y calidad en el servicio para quienes asisten regularmente al lugar. El mantenimiento periódico es esencial en este tipo de infraestructuras, ya que permite no solo conservar en buen estado las instalaciones, sino también prevenir riesgos y asegurar que el servicio responda a las expectativas y necesidades de la comunidad.

El CEFE Chapinero hizo énfasis en que la reapertura del área de piscinas está prevista para el sábado 22 de agosto de 2026. A partir de esa fecha, se reestablecerán las reservas, cursos y todas las actividades acuáticas con la normalidad acostumbrada. Además, la entidad recalcó que cualquier información sobre la habilitación de las reservas o cambios en la fecha de reapertura será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales: la cuenta de Instagram @cefechapinero, el canal de WhatsApp y su página web institucional.

Mientras dura el cierre, los servicios y demás espacios del Centro Felicidad Chapinero seguirán funcionando con normalidad, invitando a la ciudadanía a disfrutar de estas alternativas. Finalmente, el CEFE Chapinero agradeció la comprensión de los usuarios, reiterando su compromiso con la seguridad y la calidad de la experiencia en sus instalaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cierran temporalmente las piscinas del CEFE Chapinero en agosto de 2026?

El complejo de natación del Centro Felicidad Chapinero cerrará del primero al 21 de agosto de 2026 para realizar mantenimientos generales, tarea indispensable para asegurar la seguridad, higiene y calidad del servicio que reciben las y los usuarios, según comunicó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

¿Cuándo reabren las reservas y actividades acuáticas en el CEFE Chapinero?

De acuerdo con la información oficial, el CEFE Chapinero reabrirá su complejo de piscinas el sábado 22 de agosto de 2026. Ese día volverán a estar disponibles las reservas, los cursos y las actividades acuáticas habituales, y cualquier actualización se informará mediante los canales institucionales del centro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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