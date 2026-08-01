Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las tostadoras, presentes en la mayoría de los hogares, pueden transformarse en un verdadero riesgo si no se les da el mantenimiento adecuado ni se las desconecta tras su uso. De acuerdo con los organismos de seguridad mencionados por El Diario, los incendios relacionados con electrodomésticos pequeños se originan, con frecuencia, por la acumulación de migas secas, cables deteriorados y sobrecarga en las conexiones eléctricas. Por este motivo, se insiste en desconectar la tostadora después de utilizarla.

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Este electrodoméstico, que forma parte de la rutina diaria, utiliza resistencias que producen altas temperaturas. Si a esto se suman residuos de pan que caen en el fondo y permanecen allí, el riesgo aumenta. Según advierte la Administración de Incendios de Estados Unidos, las migas acumuladas pueden carbonizarse y encenderse, por lo que recomienda limpiar el equipo después de cada uso y retirar la bandeja inferior con frecuencia para eliminar los restos. Aunque no hay evidencia suficiente para declarar que la tostadora sea el aparato más peligroso del hogar, sí se reconoce que requiere un cuidado especial, precisamente por el calor que generan sus componentes y la facilidad con que estos residuos combustibles pueden acumularse.

La Brigada de Bomberos de Londres va más allá al señalar que las migas secas al alcanzar las resistencias elevan el riesgo de incendio. Por ello, aconseja no utilizar el aparato de lado ni ponerle alimentos que no estén indicados. También se recomienda mantener la tostadora alejada de material combustible, como cortinas, servilletas o bolsas plásticas, y sobre superficies resistentes al calor. El peligro se incrementa si, además, la tostadora se conecta en extensiones compartidas con otros equipos de alto consumo, porque esto puede sobrecargar el sistema eléctrico y elevar la temperatura hasta provocar un incendio, como lo señala la misma brigada.

Las recomendaciones entregadas por la Fundación Internacional para la Seguridad Eléctrica y la Administración de Incendios de Estados Unidos coinciden en la importancia de desconectar la tostadora al finalizar su uso y evitar operar aparatos con cables dañados. Estos riesgos no son solamente teóricos: la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ha ordenado retiros de modelos de tostadoras por fallas que las mantenían energizadas o podían iniciar un incendio. Señales como enchufes calientes, chispas, zumbidos o olor extraño deben atenderse deteniendo el uso inmediato del aparato. Desenchufar, limpiar y revisar periódicamente son acciones simples que previenen emergencias graves en el hogar.

¿Por qué se recomienda desconectar la tostadora después de cada uso?

Desconectar la tostadora tras cada uso reduce el riesgo de incendios causados por fallas internas, cortocircuitos o activaciones accidentales. De acuerdo con la Administración de Incendios de Estados Unidos, incluso los modelos modernos pueden mantener partes internas energizadas si permanecen conectados, lo que representa un peligro si existen residuos o daños en el cableado.

¿Qué precauciones se deben tener al limpiar una tostadora?

Se aconseja esperar a que la tostadora se enfríe, vaciar la bandeja de migas regularmente y jamás sumergirla en agua. Además, nunca debe retirarse el pan atascado usando objetos metálicos, especialmente si está conectada, ya que esto puede provocar cortocircuitos o descargas eléctricas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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