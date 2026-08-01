Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima se destaca como uno de los departamentos con mayor variedad climática en Colombia, pues su geografía permite que en solo unas horas se pase de sectores fríos en municipios como Murillo, Herveo o Casabianca a zonas de intenso calor en localidades del valle del río Magdalena. La razón principal de esta diferencia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), radica en la altitud. Mientras los territorios fríos se ubican por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, los municipios más cálidos están por debajo de los 500 metros, donde las temperaturas pueden mantenerse elevadas todo el año.

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De acuerdo con el Ideam, los municipios cálidos del Tolima experimentan un clima tropical, con temperaturas medias entre los 27 y 29 grados Celsius y picos que durante las épocas secas fácilmente superan los 35 °C. Tal es el caso de Honda, municipio a 230 metros sobre el nivel del mar, conocido como la "Ciudad de los Puentes". Allí, el promedio anual es de 28 °C y en temporadas de sequía es frecuente que los termómetros marquen más de 38 °C. Honda, además, resalta por su patrimonio arquitectónico y su historia ligada a los ríos Magdalena y Gualí.

Ambalema, a 280 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones similares, con temperaturas promedio entre 28 y 29 °C y máximas que también superan los 37 °C en verano. Destaca su arquitectura republicana y su pasado como referente en la producción de tabaco. De su lado, Armero Guayabal, situado en el norte del departamento, registra temperaturas cercanas a los 29 °C y es recordado por la tragedia de Armero en 1985, además de su tradición agrícola.

San Sebastián de Mariquita, aunque está algo más templado, mantiene una temperatura promedio de 27 °C y es célebre por su legado en la Expedición Botánica y por su arquitectura colonial. Al sur, Natagaima sobresale con promedios de 29 °C y máximas superiores a 38 °C durante el verano; es territorio del pueblo indígena Pijao y motivo de interés por sus paisajes de bosque seco tropical.

Por su parte, Prado registra cerca de 28 °C, favoreciendo actividades turísticas y de pesca gracias a la represa más grande del Tolima. Purificación, a orillas del Magdalena, mantiene temperaturas similares y una economía basada en la agricultura y ganadería. Finalmente, Coello, próximo a Ibagué, conserva promedios anuales entre 27 y 28 °C, ideales para la producción agropecuaria.

La ubicación geográfica de estos municipios, entre los 200 y 500 metros sobre el nivel del mar, dentro del valle del Magdalena, explica en gran parte las condiciones de clima cálido tropical. Factores como El Niño, fenómeno climático que incrementa temperaturas y reduce lluvias, también intensifican estas condiciones. Así, la variedad de pisos térmicos del Tolima no solo determina su diversidad paisajística, sino que favorece la agricultura y el turismo a lo largo del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios más calientes del Tolima según el Ideam?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los municipios más calientes del Tolima son Honda, Ambalema, Armero Guayabal, Natagaima, Prado, Purificación y Coello, con temperaturas promedio entre 27 y 29 °C y máximas que pueden superar los 37 o 38 °C durante las temporadas secas.

¿Por qué el clima es tan variado entre municipios del Tolima?

La diversidad climática del Tolima se explica principalmente por la altitud y la ubicación geográfica. Municipios ubicados por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, especialmente en el valle del río Magdalena, presentan climas cálidos tropicales, mientras que aquellos situados a más de 2.000 metros, como Murillo y Herveo, tienen condiciones frías por su cercanía a zonas de montaña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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